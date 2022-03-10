Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2022 gram ve çeyrek altın fiyatları

Anlık altın fiyatları son dakika yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya topraklarını işgalinin 14. gününde küresel piyasalar adeta allak bulak. Rusya’ya karşı ardı ardına gelen yaptırım kararları sonrası başta dolar kuru olmak üzere euro ve altın fiyatları bir hayli dalgalı. Piyasaların gözü kulağı Antalya’da bir araya gelecek olan Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yapacağı görüşmede. Güncel altın fiyatları altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Canlı altın fiyatları bir yandan da Fed’in bu ay içinde açıklayacağı faiz kararında. Fed’in faiz artırımı yapacak olması anlık altın fiyatları başta olmak üzere piyasaları önemli ölçüde etkileyecek. Peki anlık altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım atın fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Mart Perşembe canlı altın fiyatları…