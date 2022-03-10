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Ekonomi
15
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2022 gram ve çeyrek altın fiyatları

2022-03-10 09:32:04
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2022 gram ve çeyrek altın fiyatları

Anlık altın fiyatları son dakika yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya topraklarını işgalinin 14. gününde küresel piyasalar adeta allak bulak. Rusya’ya karşı ardı ardına gelen yaptırım kararları sonrası başta dolar kuru olmak üzere euro ve altın fiyatları bir hayli dalgalı. Piyasaların gözü kulağı Antalya’da bir araya gelecek olan Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yapacağı görüşmede. Güncel altın fiyatları altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Canlı altın fiyatları bir yandan da Fed’in bu ay içinde açıklayacağı faiz kararında. Fed’in faiz artırımı yapacak olması anlık altın fiyatları başta olmak üzere piyasaları önemli ölçüde etkileyecek. Peki anlık altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım atın fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Mart Perşembe canlı altın fiyatları…

#1
Foto - Canlı atın fiyatları bugün de bir hayli sorgulanmakta. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla birikte zatan hareketli olan anlık altın fiyatlarını daha da hareketli hale getirdi. Savaş ortamında yatırımcı açısından en güvenli liman olarak görülen altına ilgiyi artırdı. Canlı altın fiyatları bu bağlamda yatırımcı tarafından anlık olarak takip edilmekte. Güncel altın fiyatları ne kadar, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın fiyatı son durum ne? İşte 10 Mart 2022 Perşembe anlık altın fiyatları son dakika haberleri.

Canlı atın fiyatları bugün de bir hayli sorgulanmakta. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla birikte zatan hareketli olan anlık altın fiyatlarını daha da hareketli hale getirdi. Savaş ortamında yatırımcı açısından en güvenli liman olarak görülen altına ilgiyi artırdı. Canlı altın fiyatları bu bağlamda yatırımcı tarafından anlık olarak takip edilmekte. Güncel altın fiyatları ne kadar, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın fiyatı son durum ne? İşte 10 Mart 2022 Perşembe anlık altın fiyatları son dakika haberleri.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.976,86 TL, 1.977,60 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.976,86 TL, 1.977,60 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 933,06 TL, 940,41 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 933,06 TL, 940,41 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 935,01 TL, 935,13 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 935,01 TL, 935,13 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.496,96 TL, 1.529,99 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.496,96 TL, 1.529,99 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.987,83 TL, 6.101,24 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.987,83 TL, 6.101,24 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.984,56 TL, 3.059,98 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.984,56 TL, 3.059,98 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.987,83 TL, 6.101,24 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.987,83 TL, 6.101,24 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 512,51 TL, 616,27 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 512,51 TL, 616,27 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 847,08 TL, 877,89 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 847,08 TL, 877,89 TL,

#11
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.152,54 TL, 6.310,97 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.152,54 TL, 6.310,97 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.069,00 TL, 15.332,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.069,00 TL, 15.332,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,02 TL, 12,04 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,02 TL, 12,04 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,54 TL, 25,57 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,54 TL, 25,57 TL,

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