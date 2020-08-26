Son ankette bomba sonuçlar

ERDOĞAN MI, İNCE Mİ? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir önceki seçimde rakip olan Muharrem İnce de ankette sorulan isimler arasındaydı. Aynı soru “Erdoğan mı, Muharrem İnce mi” diye sorulduğunda ise oranlar iki isim için de değişti. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 44.5 yükselirken, Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 33.5 oldu.