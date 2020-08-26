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Son ankette bomba sonuçlar

2020-08-26 10:08:46
Son ankette bomba sonuçlar

Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Optimar Araştırma'nın yaptığı son anket sonuçlarını yayınladı.

#1
Foto - Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü "Anketlerden Cumhurbaşkanlığı sonuçları" başlıklı yazısında Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına yer verdi.

#2
Foto - Ankette vatandaşlara

Ankette vatandaşlara "Halkımızın sorunlarını hangi parti çözer?" sorusu sorulduğunda vatandaşlar yüzde 33.9 AK Parti cevabını verirken, yüzde 15.3'ü ise CHP cevabını verdi.

#3
Foto - PARTİLERİN OY ORANI Partilerin oy oranlarının da araştırıldığı ankette Cumhur İttifakı yine büyük bir fark attı. Cumhur İttifakı'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 53.7 olurken, Millet İttifakı'na oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 42.2 seviyesinde kaldı.

PARTİLERİN OY ORANI Partilerin oy oranlarının da araştırıldığı ankette Cumhur İttifakı yine büyük bir fark attı. Cumhur İttifakı'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 53.7 olurken, Millet İttifakı'na oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 42.2 seviyesinde kaldı.

#4
Foto - ERDOĞAN MI GÜL MÜ? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül üzerinde eğilim göstermesi üzerine vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan mı, Gül mü? sorusu da soruldu. Çıkan sonuçlara göre, “Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 44.3 çıkarken, Gül'e oy veririm diyenlerin oranı ise sadece yüzde 21.3'te kaldı.

ERDOĞAN MI GÜL MÜ? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül üzerinde eğilim göstermesi üzerine vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan mı, Gül mü? sorusu da soruldu. Çıkan sonuçlara göre, “Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 44.3 çıkarken, Gül'e oy veririm diyenlerin oranı ise sadece yüzde 21.3'te kaldı.

#5
Foto - ERDOĞAN MI, İNCE Mİ? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir önceki seçimde rakip olan Muharrem İnce de ankette sorulan isimler arasındaydı. Aynı soru “Erdoğan mı, Muharrem İnce mi” diye sorulduğunda ise oranlar iki isim için de değişti. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 44.5 yükselirken, Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 33.5 oldu.

ERDOĞAN MI, İNCE Mİ? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir önceki seçimde rakip olan Muharrem İnce de ankette sorulan isimler arasındaydı. Aynı soru “Erdoğan mı, Muharrem İnce mi” diye sorulduğunda ise oranlar iki isim için de değişti. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 44.5 yükselirken, Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 33.5 oldu.

#6
Foto - ERDOĞAN MI, İMAMOĞLU MU? Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erdoğan'a rakip olarak gösterilip ankette vatandaşlara soruldu. Bu soruda ise vatandaşlar, Erdoğan'a yüzde 45.1 oranında destek verirken, İmamoğlu'na ise yüzde 36.8 oranında oy verebileceğini söyledi.

ERDOĞAN MI, İMAMOĞLU MU? Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erdoğan'a rakip olarak gösterilip ankette vatandaşlara soruldu. Bu soruda ise vatandaşlar, Erdoğan'a yüzde 45.1 oranında destek verirken, İmamoğlu'na ise yüzde 36.8 oranında oy verebileceğini söyledi.

#7
Foto - ERDOĞAN MI, YAVAŞ MI? Erdoğan mı Yavaş mı sorusunda ise vatandaşlar Yüzde 44.5 oranında Erdoğan derken, yüzde 36.7 oranında ise Mansur Yavaş'a oy verebileceğini söyledi.

ERDOĞAN MI, YAVAŞ MI? Erdoğan mı Yavaş mı sorusunda ise vatandaşlar Yüzde 44.5 oranında Erdoğan derken, yüzde 36.7 oranında ise Mansur Yavaş'a oy verebileceğini söyledi.

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