2020-05-14 10:48:54 Son anket sonuçları son dakika İşte seçim anket sonuçları Erdoğan’ın oy oranı
Son dakika anket sonuçları yayınlandı. Son günlerde anket firmaları yaptıkları anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. En son anket sonuçları ORC’den geldi. ORC olası cumhurbaşkanı seçim anket sonuçlarını yayınladı. Ankette; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül karşılaştırıldı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı ne? İşte Son anket sonuçları son dakika İşte cumhurbaşkanı adayları oy oranları.