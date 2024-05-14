Son 8 takımın uykularını kaçıran gelişme olacak! Sizce kim düşecek? Şampiyonluk yarışı gibi...

Bu sezon ligde kalma yarışı önceki yıllara göre daha zorlu geçecek. Bunun en büyük nedeni de Hatayspor dışındaki 7 takımın, son iki haftada alt sıralarda yer alan başka bir takımla en az bir kez karşılaşacak olması. Süper Lig'de bu hafta kümede kalma mücadelesi veren takımların programı şöyle; Beşiktaş - Hatayspor, Samsunspor - Alanyaspor, Ankaragücü - Pendikspor, Gaziantep FK- Fatih Karagümrük, Kayserispor - Konyaspor. Samsunspor ve Kayserispor rakiplerini yenmeleri durumunda ligde kalmayı garantileyecek. Süper Lig'in son haftasında da Fatih Karagümrük - Samsunspor, Sivasspor - Kayserispor, Konyaspor - Galatasaray, Trabzonspor - Ankaragücü, Pendikspor- Gaziantep Futbol Kulübü, Hatayspor - Rizespor maçları kümede kalma yarışını yakından ilgilendirecek.