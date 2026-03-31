Sömürge çarkının efendisi IMF’den ‘açlık’ itirafı: Siyonist savaş küresel ekonomiyi vurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sömürge çarkının efendisi IMF’den ‘açlık’ itirafı: Siyonist savaş küresel ekonomiyi vurdu

Yıllardır İslam coğrafyasını borç batağına sürükleyen şer odağı IMF, Orta Doğu’da tırmanan savaşın küresel ekonomiyi uçuruma sürüklediğini itiraf etti! Yayımlanan analizde, enerji maliyetlerinin tırmandığı, gıda güvenliğinin tehlikeye girdiği ve dünyanın dev bir "enflasyon canavarı" ile karşı karşıya olduğu vurgulandı. Siyonist-Haçlı ittifakının bölgede yaktığı ateş, şimdi Batı'nın konforunu ve mazlum milletlerin ekmeğini tehdit ediyor. IMF, "Nisan ortasında Washington’da hesaplaşacağız" diyerek küresel krizin derinleştiğini tescilledi!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'da devam eden savaşın küresel ekonomide fiyat artışlarını tetiklediği ve büyümeyi yavaşlattığı konusunda uyarıda bulundu.

IMF ekonomistleri tarafından yayımlanan "Orta Doğu'daki Savaş Enerji, Ticaret ve Finansı Nasıl Etkiliyor?" başlıklı analizde, çatışmaların küresel ekonomiyi farklı şekillerde şekillendirebileceği ancak tüm senaryoların yüksek enflasyon ve düşük büyümeye işaret ettiği vurgulandı.

Sürecin gidişatının çatışmanın süresine, yayılım alanına ve altyapı ile tedarik zincirlerine vereceği hasara bağlı olduğu ifade edildi.

ENERJİ MALİYETLERİ TIRMANIŞTA İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seçici ablukası nedeniyle enerji maliyetlerinin hızla yükseldiği bildirildi. Dünyanın, Orta Doğulu üreticilerden gelen günlük 20 milyon varile yakın petrol arzından mahrum kaldığına dikkat çekildi.

IMF, özellikle Asya ve Avrupa'daki büyük enerji ithalatçılarının bu maliyet artışından en çok etkilenen kesim olduğunu belirtti.

GIDA GÜVENLİĞİ RİSKİ KAPIDA Petrol ithalatına bağımlı olan Asya ve Afrika ülkelerinin, ihtiyaç duydukları kaynaklara yüksek fiyatlarla dahi erişmekte zorlandıkları kaydedildi.

Fon, artan gıda ve gübre fiyatlarının halihazırda birçok ülkeyi etkilemeye başladığı uyarısında bulundu. Düşük gelirli ekonomilerin gıda güvenliği riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

IMF, üye ülkelere politika danışmanlığı ve finansal yardım sağlamaya devam ettiğini açıklarken, daha kapsamlı bir değerlendirmenin nisan ortasında Washington'da düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası toplantılarında paylaşılacağını duyurdu.

Serkan

Ee olacağı buydu.. alma mazlumun ahini çıkar aheste aheste boşuna dememişler... beter olun..
Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat
Dünya

Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat

Hırvat lider Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirilen Sırbistan Cumhurbaşk..
Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli!
Gündem

Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli!

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınırken 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalı..
Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
Gündem

Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Skandalın fitilini ateşleyen "otel baskını" gö..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi
Gündem

Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mutlak butlan konusunda yardımcı olması karşılığında kendisiyle uğraşmamayı vaat..
