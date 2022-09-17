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SOLOTÜRK nefes kesti

2022-09-17 17:32:34
SOLOTÜRK nefes kesti

Sivrihisar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" başladı.

#1
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen yarışlar, halka açık ve ücretsiz gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı HÜRKUŞ, "Deli Anlılar" paraşüt ekibi ile M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları, gösterileriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

#3
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İsviçreli Danielle Del Buono, uçuş sırasında pilot Emiliano Del Buono kontrolündeki Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüdü.

#4
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

Yaklaşık 20 yıldır birlikte uçuşlar yapan "The Acrobats" pilotları Franck Soubrane ve Eddy Dussau, Pitts S2S ve Extra 260 uçakları ile akrobasi ve hava yarışı pilotu Daniel Genevey Extra 330 SC tipi uçağıyla hünerlerini sergiledi.

#5
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" yarın sona erecek.

#6
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#7
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#8
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#9
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#10
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#11
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#12
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#13
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#14
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#15
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#16
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#17
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#18
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#19
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

#20
Foto - SOLOTÜRK nefes kesti

İşte o görüntüler...

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