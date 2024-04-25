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Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

2024-04-25 11:17:53
Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

Dilara G, evlilik dışı 4 çocuk doğuran Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı birde Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı ve maddi yardımda bulunma sözü verdi. Adile Şen isimli kadın çocuklara baktığı sırada anne İstanbul'da bir suça karışınca cezaevine girdi. Bu sırada çocuklar hastalanınca bakıcı validen yardım istedi ve 4 kardeş çocuk esirgeme yurduna alındı. Bu çocuklardan birisi henüz 2 yaşındaki Dilara idi. Dilara bir süre Kemer'de yurt hayatı yaşadıktan sonra Antalya'da ikamet eden bir aile tarafından evlatlık edindi. Onlarla mutlu bir yaşam sürdü. Hatta okuyup muhasebeci oldu.

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#1
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

Dilara, evlatlık verildiği aile ile mutlu olduğu için uzun yıllar Uğur Dündar ile görüşmeyi düşünmedi ama onu uzaktan hep takip etti. Ta ki ikiz kardeşleriyle bir gün buluşup onların babalarını yani Metin Akpınar'ı bulduklarını söylemesi Dilara'nın da babasıyla iletişime geçme isteğini tetikledi. 2022 yılına gelindiğinde ise artık irtibat kurmaya karar verdi. Görüşme girişimi geri çevrilirken avukatların bir araya gelmesi de sonuç vermedi ve artık dava açmaya karar verdi. Dilara G. aile mahkemesine başvurarak Uğur Dündar'ın babalık davası açtı.

#2
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

Metin Akpınar'a açtığı babalık davasında yapılan DNA testiyle öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri Türkiye gündeme bomba gibi düştü. Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi. Dilara G. DNA testinde 5 kuralın ihlal edildiği gerekçesiyle test sonucuna itiraz etti. Önümüzdeki günlerde Dilara G. ve Uğur Dündar'dan kurallara uygun şekilde alınacak örneklerin yeniden incelenmesi bekleniyor.

#3
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

“BİR KADININ KUCAĞINDA ÇOCUK İLE ÇIKIP GELMESİNDEN KORKUYORUM”/ Sabah, Türkiye gündemini sarsan olayla ilgili yeni detayları paylaştı. 12 Ocak 1986'da dünyaya gelen Dilara G.'ye annesi Suphiye Orancı hamileyken Uğur Dündar'ın Posta gazetesine 24 Nisan 1985'te verdiği röportaj ortaya çıktı. Gazete röportajında “Mazbut bir hayatım var” diyen Uğur Dündar, “Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp 'Uğur beni iğfal etti' diyeceğinden korkuyorum” dediği görüldü. Tanımadığı kadınların sürekli kendisini rahatsız ettiğini röportajında söyleyen Uğur Dündar, “Artık rahatsız oluyorum. Beni rahat bıraksınlar. Benim için evlilik ciddi bir olaydır” demesi dikkat çekti.

#4
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

Sabah'a konuşan Suphiye Orancı'nın öz kuzeni N.H., "Suphiye benim öz teyzemin kızı. Annelerimiz kardeş. İkimiz de İstanbul'da doğduk büyüdük. Suphiye iyi eğitimli bir kızdı. Güleryüzlü, alımlı ve hareketliydi. Kuzen olduğu için biz sık sık görüşürdük. İstanbul'da Fındıkzade'de yaşarlardı. Ben de ara ara evlerine gider yatılı olarak kalırdım. Suphiye ile uzun uzun dertleşirdik. Uğur Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum:

#5
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

Suphiye Uğur Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler. Ben de bu anlara şahitlik ettim. Daha sonra da bana Uğur Dündar ile arkadaş olduğunu söyledi. Ben tanıştıklarını buradan biliyorum.'

#6
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

N.H. şöyle devam etti: "Dilara G.'nin Uğur Dündar'dan olup olmadığını bilmiyorum. Fakat Suphiye'nin ilk çocuğunun mahalledeki Erol isimli gençten olduğunu kendisinden dinledim. O dönem hamileydi. Bana ilk çocuğunun babasının Erol olduğunu kendisi söyledi. Bu Erol, sarışın, yakışıklı gençti. Sonradan Suphiye ile yollarımız ayrıldı. Uzun yıllar bir daha görüşmedik. Kendisi Almanya'ya gitti. Almanya'ya gidiş sebebinin de Türkiye'de tanıştığı bir Alman bir mühendis sebebiyle olduğunu biliyorum. Bu mühendis onu Almanya'ya götürdü. Sonradan bir daha kendisi ile görüşmedim."

#7
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

UĞUR DÜNDA ÇINAR OTEL'DE CANKURTARAN OLARAK ÇALIŞMIŞ/ Uğur Dündar, Yeşilköy'deki Çınar Otel'de cankurtaran olduğunu Oda Tv'ye anlatmış. Uğur Dündar, "Yıl 1961. 18 yaşında, filinta gibi bir delikanlıyım. Bir yandan okul masraflarımı karşılamak, diğer yandan aile bütçemize katkı sağlamak için yazları çalışmaya karar verdim. Gazete ilanlarına bakarken, Yeşilköy Sahili'ndeki ünlü Çınar Oteli'ne cankurtaran arandığını gördüm. 'İşte tam bana göre bir iş' diye düşündüm. Belirtilen gün ve saatte heyecanla otele gittim. Karşıma emekli bir albay olan personel müdürü çıktı. Cankurtaran adaylarına sınavı o yapacaktı. Mayıs başıydı, hava serin, deniz soğuktu. Sekiz cankurtaran adayı, mayolarımızı giyip, iskelede hizaya girdik. Müdür hedefi gösterdi ve yarış başladı, açıktaki dubaya boy farkıyla ilk ulaşan ben oldum. İkinci sınav dalıştı. Bu sınavı da kazandım ve otelin cankurtaranı seçildim 'Hayatımın en güzel yazları' (1961 ve 62) olarak hafızama yerleşen günler böyle başladı. Hem okuyor hem de çalışıyordum. Benim için çok önemli bir şeydi bu. Daha o zamanlar hayat kurtarmayı benimsemiştim. İlk mesleğim; insanların canını kurtarmak üzerineydi."

#8
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

"NEDENSE KURTARDIKLARIMIN HEPSİ KADINDI"/ Uğur Dündar, Çınar Otel'deki anılarıyla ilgili anılarına şöyle devam etti: "Ne iş yapıyorsun delikanlı sen?" dediklerinde "Cankurtaranım" diyordum.

#9
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

Bembeyaz, kolalı üniformamla işe başladığım ilk yaz, yedi kişinin hayatını kurtardım. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı!.. Böylece onların kahramanı olmuştum. İskelede yürürken birbirlerine beni gösterip "İşte hayatımı kurtaran genç" diyorlardı. Ünlü simalarla da ilk kez burada tanıştım. Onlardan biri, taraftarı olmaktan her zaman gurur duyduğum ve ileride adını sevgili oğlum Bartu'da yaşatacağım, Fenerbahçe'nin efsanevi sporcusu Can Bartu'ydu.

#10
Foto - Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

Çınar Otel sadece Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli değil. 65 yıllık geçmişinde nice tanıklıklar ve nice anılar var. Benim de öyle… Hepsini yazsam sayfalar almaz."

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