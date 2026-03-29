Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! Kramplar neyin belirtisi? Nörolojik mi, yaşlılık mı?
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar zinciri geldi.
Birçok insan gece ortaya çıkan ayak kramplarından şikâyet eder. Peki, gece krampları neyin habercisi? Ayak kramplarının nörolojik hastalığın belirtisi olabileceğini dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, kan testini önerdi. İşte Canan Karatay'dan ayak kramplarının sebepleri…
Ayaklara kramp girmesi durumu genelde yaşlılarda ve sporcularda görülür. Fakat son yıllarda ayak krampları herkeste görülebiliyor. Peki, özellikle gece krampları ne anlama gelir, kramp neden oluşur?
Prof. Dr. Canan Karatay, ileri yaşlarda ayaklara kramp girmesinin nörolojik hastalığın belirtisi olabileceğine dikkat çekti.
Kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Canan Karatay, ayaklardaki krampların sebebinin şeker hastalığı veya nörolojik sorunlar olabileceğini aktardı.
Gençlerde de kramp görülebileceğini anlatan Karatay, bu durumda vitamin eksikliğine dikkat çekti. Peki, hangi vitaminler? Canan Karatay, bunu şöyle açıkladı:
"Bütün B vitaminlerini sayabiliriz. B vitamini eksikliğidir. Özellikle B12 ve folik asit yani folat eksikliğidir ki sinir sistemi bunlarla çalışıyor. Yani sinir sistemimizin beynimizin çalışması için B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8... Sayın efendim bunların vücutta etkili ve yeterli miktarda bulunması gerekir.
Aynı zamanda krampların en önemli sebeplerinden biri de vücutta mineral eksikliğidir. Mineral derken bütün mineralleri sayıyorum. Şimdi insanlarımızı tuzsuz bıraktılar. Tuz tansiyonu yükseltiyor diye büyük bir yalan uyduruldu. Tabii tuz sofra tuzu dediğimiz yalnız saf sodyum klorür ayrı bir olaydır. O tansiyonu da yükseltmez ama vücudu mahveder. Büyük stres sağlar vücutta ve o tehlikeli. Benim açıklamak istediğim kristal kaya tuzunda bulunan 84 elzem mineralin insan vücudunda bulunmasıdır.
Bunların eksikliği ki başta potasyum, magnezyum, sodyum, demir ve diğer bütün essential dediğimiz temel minerallerin vücutta eksik olması vitaminlerle beraber kramp sebebidir."
Krampların uykudan uyandıran, ciddi bir ağrıya neden olduğunu altını çizen Karatay, şöyle devam etti: "Kramplar hakikaten çok ciddi rahatsızlık veren, bilhassa gece uykudan uyandıran, çok ciddi de ağrı olan, ağrıya sebep olan ve vücuttaki bu minerallerin, vücuttaki bu vitaminlerin ve vücuttaki sağlıklı yağların, vücuttaki sağlıklı proteinlerin yani hepsi bir bütünün eksik olduğunun belirtisidir.
Tek bir şey eksikliği yetmez efendim. Hepsi dengeli olarak insan vücudunda doğal olarak bulunduğu zaman bunlar olmaz. Peki, gece ayağımıza kramp girdiği zaman kalkıyoruz, dolaşıyoruz, işte ovalıyoruz yok bir şeyler yapıyoruz. Ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Ayağımızın gayet yavaş olarak çok gerdirmeden şöyle ayak parmaklarımızı şöyle geriye doğru yavaş yavaş şöyle çok hızlı değil. Çok böyle yavaş yavaş çekmemiz ve de ayağımızı uzatmamız lazım. Ama aşırı hareketlerden kaçınmamız lazım. Yani çok böyle cörkü dediğimiz hareketlerden değil ama kramp ve ağrı bunu yaptırıyor. Çünkü hakikaten bunlar yavaş yavaş çok yormadan şöyle ayak parmaklarımızı şu şekilde yavaş yavaş şöyle geriye içerek elimizle yardım edebiliriz veya ayaklarımızla o krampları gideriyor."
Kramplar çoksa mutlaka kan testi yapılması gerektiğini aktaran Karatay, özellikle B vitamininin gerekliliğinin altını çizdi.
Ayak kramplarının en önemli sebeplerinden birinin de ayakların soğuması ve üşümesi olduğunu belirten Canan Karatay, şu şekilde konuştu: "Geceden bahsediyorum. Ayaklarımızı sıcak tutacağız, üşütmeyeceğiz. Bilhassa yün yataklarda ve yün yorganla yatarsak bunlar efendim krampları soğuğu önlediği için çünkü soğuk olduğu zaman ayaklarımızı zaman kasılma olur. Doğal olarak bütün annelerle kasılma olur ve de bu kramp nedenidir."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23