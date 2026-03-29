Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! Kramplar neyin belirtisi? Nörolojik mi, yaşlılık mı?

Tek bir şey eksikliği yetmez efendim. Hepsi dengeli olarak insan vücudunda doğal olarak bulunduğu zaman bunlar olmaz. Peki, gece ayağımıza kramp girdiği zaman kalkıyoruz, dolaşıyoruz, işte ovalıyoruz yok bir şeyler yapıyoruz. Ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Ayağımızın gayet yavaş olarak çok gerdirmeden şöyle ayak parmaklarımızı şöyle geriye doğru yavaş yavaş şöyle çok hızlı değil. Çok böyle yavaş yavaş çekmemiz ve de ayağımızı uzatmamız lazım. Ama aşırı hareketlerden kaçınmamız lazım. Yani çok böyle cörkü dediğimiz hareketlerden değil ama kramp ve ağrı bunu yaptırıyor. Çünkü hakikaten bunlar yavaş yavaş çok yormadan şöyle ayak parmaklarımızı şu şekilde yavaş yavaş şöyle geriye içerek elimizle yardım edebiliriz veya ayaklarımızla o krampları gideriyor."