Şok Market’ten “şaka mı” dedirten indirimler! 250’den 140 TL’ye düştü: Hemen indirimli ürünlere göz atın

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 13 Mart 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. O ürün ise 250 TL'den 140 TL'ye düştü. İşte Şok 13 Mart 2024 aktüel kataloğu... Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok Market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok, tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar...