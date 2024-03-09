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Şok Market’te bugün büyük indirim var! Demedi demeyin, bu ürünler geldiği gibi tükenir

2024-03-09 13:43:41
Şok Market’te bugün büyük indirim var! Demedi demeyin, bu ürünler geldiği gibi tükenir

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 9 Mart 2024 Cumartesi kataloğunu yayınladı. Ütü, robot süpürge, çamaşır kurutma makinesi başta olmak üzere bu katalogda yok yok... Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok Market, bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok, tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? Ayrıntılar bu haberimizde...

#1
Foto - Şok Market’te bugün büyük indirim var! Demedi demeyin, bu ürünler geldiği gibi tükenir

• Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 10.499 TL • Sinbo Fırın Tipi Airfryer 2.999 TL • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL • Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL • Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL • Sinbo Barbekü Izgara 599 TL • 6'lı Duracell Simply AA Kalem Pil 99,95 TL • 6'lı İnce Pil 99,95 TL • 3'lü 2032 Lityum Düğme Pil 79,95 TL • Gokidy Mini Dozer 49,95 TL • Sürtmeli İtfaiye Araçları 49,95 TL • Kurmalı Araba ve Pist Seti 69,95 TL • Çek Bırak Araba 49,95 TL • Gurme Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL • Paket Oyun Hamuru Seti 49,95 TL • Oyuncak Puset 149 TL • Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL • Altını Islatan Bebiş Bebek 179 TL • Oyuncak Dinazor 119 TL • Kral Şakir İlk Okuma Kitap Çeşitleri 29,95 TL

#2
Foto - Şok Market’te bugün büyük indirim var! Demedi demeyin, bu ürünler geldiği gibi tükenir

• Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL • Hoover Dikey Şarjlı Süpürge 5.399 TL • Omix Mixbot Plus Akıllı Robot Süpürge 5.399 TL • Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL • WMF Filtre Kahve Makinesi 3.299 TL • Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL • Raks Mika 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.279 TL • Raks 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.579 TL • Hoover Kurutma Makinesi 9 Kg 16.499 TL • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.599 TL • Altus AL 345 B Çift Kapılı Buzdolabı 14.299 TL

#3
Foto - Şok Market’te bugün büyük indirim var! Demedi demeyin, bu ürünler geldiği gibi tükenir

• Ruby Mutfak 13.999 TL • Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 3.699 TL • Greena Mutfak 16.999 TL • Alary Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL • Lava Ocak Modülü 1.699 TL • Beyaz Melamin Ankastre Fırın Mikrodalga Boy Dolabı 3.299 TL • Üst Modül 2.099 TL • Pars Servis Masası/Kahve Köşesi 1.999 TL

#4
Foto - Şok Market’te bugün büyük indirim var! Demedi demeyin, bu ürünler geldiği gibi tükenir

• Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Black Titanium 83.499 TL

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