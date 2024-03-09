Şok Market’te bugün büyük indirim var! Demedi demeyin, bu ürünler geldiği gibi tükenir

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 9 Mart 2024 Cumartesi kataloğunu yayınladı. Ütü, robot süpürge, çamaşır kurutma makinesi başta olmak üzere bu katalogda yok yok... Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok Market, bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok, tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? Ayrıntılar bu haberimizde...