2023-12-27 10:29:06 Şok Market, “yüzde 50 indirim” bombasını patlattı! Bugün giden, bunların hepsini ucuza kapacak
Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 27 Aralık Çarşamba kataloğunu yayınladı. Yılın son indirimini yapan Şok tüketicinin beğenisini kazandı. Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok Market, bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok, tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? Ayrıntılar haberimizde...