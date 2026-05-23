Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor
Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor

Kurban Bayramı öncesi uzmanından uyarı: "Etler yakılmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli"... Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Serap Güzel, bayram döneminde yapılan yanlışların sindirim problemlerinden gıda zehirlenmelerine kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı döneminde sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulunan Güven Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Serap Güzel, "Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli. Özellikle kömürleşmiş bölgelerin tüketilmemesi önemli" dedi.

Kurban Bayramı yaklaşırken sofralarda artan et tüketimiyle birlikte uzmanlar da sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle kurban etinin saklanması, pişirilmesi ve tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Güven Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Serap Güzel, bayram döneminde yapılan yanlışların sindirim problemlerinden gıda zehirlenmelerine kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceğini söyledi.

Kesilen et hemen tüketilmemeli! Kurban etinin kesim sonrası hemen tüketilmesinin sindirim sistemi açısından zorlayıcı olabileceğine söyleyen Uzm. Dyt. Serap Güzel, "Yeni kesilmiş et sert yapıda olduğu için hem pişirme hem de sindirim açısından zorluk oluşturabilir. Etlerin buzdolabında en az 12-24 saat dinlendirilerek tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu. Etler küçük porsiyonlarla saklanmalı Bayram döneminde en sık yapılan hatalardan birinin büyük miktarda etin yanlış şartlarda muhafaza edilmesi olduğunu ifade eden Serap Güzel, özellikle sıcak havalarda hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Etlerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesi gerektiğini vurgulayan Güzel, "Kurban etleri küçük porsiyonlara ayrılarak buzdolabı poşeti ya da saklama kaplarında muhafaza edilmeli. Derin dondurucuda saklanacak etlerin çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli" Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan mangal tüketimine de dikkat çeken Güzel, yüksek ateşte pişirilen etlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtti. Etlerin ateşe çok yakın pişirilmesinin zararlı bileşiklerin oluşumuna neden olabileceğini aktaran Güzel, "Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli. Özellikle kömürleşmiş bölgelerin tüketilmemesi önemli" şeklinde konuştu. Bayramda porsiyon kontrolü göz ardı edilmemeli Bayram ziyaretleriyle birlikte gün içinde farkında olmadan fazla miktarda et, tatlı ve hamur işi tüketilebildiğini söyleyen Güzel, "Gün içerisinde yalnızca et tüketmek yerine sebze, salata, yoğurt ve tam tahıllı besinlerle öğünlerin dengelenmesi gerekir. Tatlı tercihlerinde ise şerbetli seçenekler yerine sütlü tatlılar veya meyve tercih edilebilir" açıklamasında bulundu.

Bayram süresince su tüketiminin azalmasının ve fiziksel aktivitenin düşmesinin sindirim problemlerini artırabileceğini belirten Güzel, günlük su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve böbrek rahatsızlığı bulunan bireylerin bayram beslenmesinde daha kontrollü davranması gerektiğini vurgulayan Güzel, ağır ve aşırı yağlı öğünlerden kaçınılmasının önem taşıdığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Etleri tüketmeden önce mutlaka dinlendirin. Oda sıcaklığında uzun süre bekletmeyin. Kızartma yerine haşlama, fırın veya ızgara yöntemlerini tercih edin. Gün boyu yalnızca et ağırlıklı beslenmeyin. Bol su tüketin ve kısa yürüyüşlerle hareketi artırın"

