23 yıl önce işgal etmişlerdi: Türkiye'nin komşusunda resmen çekiliyorlar

Bununla birlikte Irak’ın hava gücü, hava savunma sistemleri ve ileri teknoloji alanlarında geliştirmesi gereken kapasitesi bulunduğunu belirten Assam, özellikle radar sistemleri ve modern teknolojiler konusunda eksikliklerin devam ettiğini söyledi. Assam, “Irak, DEAŞ hücreleriyle mücadele edebilecek kapasitede ancak hava ve savunma kabiliyetlerini geliştirmesi gerekiyor.” dedi. Irak’ın bu alanlarda daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Assam, Bağdat’ın silahlanma konusunda Fransa, Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerle işbirliğine açık olduğunu kaydetti. Assam’a göre ABD askerlerinin çekilmesi, Irak’ın kara gücü ve DEAŞ hücreleriyle mücadele kapasitesi açısından doğrudan bir sorun oluşturmazken, hava gücü, hava savunması, radar ve askeri teknoloji alanlarında işbirliği ihtiyacı devam edecek.