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Yaşam
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Soğuktan araç camları bu hale geli

2023-12-04 10:00:28
Soğuktan araç camları bu hale geli

Erzincan ve Bayburt’ta soğuk hava etkili oluyor. Soğuklar sebebiyle araçların camları buz tuttu.

#1
Foto - Soğuktan araç camları bu hale geli

Erzincan ve Bayburt’ta geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. En düşük hava sıcaklığı gece Bayburt’ta eksi 7, Erzincan’da eksi 5 dereceye kadar indi. Kent merkezlerinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.

#2
Foto - Soğuktan araç camları bu hale geli

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı.

#3
Foto - Soğuktan araç camları bu hale geli

Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor. Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı dereler ve göllerin yüzeyi kısmen buz tuttu.

#4
Foto - Soğuktan araç camları bu hale geli

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

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