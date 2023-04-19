2023-04-19 13:23:25 Soğanı sakın böyle yemeyin! Zehirliyor…
Hemen hemen birçok yemeğin içerisinde yer alan vitamin deposu soğanın hiç bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı.
Hemen hemen birçok yemeğin içerisinde yer alan vitamin deposu soğanın hiç bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı.
Dilimlenmiş soğan tehlike saçıyor. Türk mutfağında da çokça tüketilen soğanla ilgili herkesin bilmesi gereken önemli bir uyarı var.
BUZDOLABINDA BEKLETMEYİN Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda çiğ ve doğranarak saklanan soğanların bakteri ürettiği tespit edildi. Buzdolabında kesilerek uzun süre bekletilen soğanların tüketilmemesi gerektiği söylendi. Uzmanlar bekleyen soğanlara karşı vatandaşları uyardı.
ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR Soğanın yanlış tüketilmesi ile vücutta enfeksiyon oluşabileceğini belirten uzmanlar gıda zehirlenmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda vatandaşları uyardı. Yarım kalan soğanların ertesi gün tüketilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar soğanların tehlike saçtığını vurguladı.
Doğranan soğanların artması durumunda evin bir bölümüne konulmasını tavsiye eden uzmanlar havadaki mikropları öldürmek amaçlı kullanılabileceğini belirtti.
BAKTERİLERİ MIKNATIS GİBİ ÇEKER Verilen bilgilere göre, çiğ olarak doğranmış veya kesilmiş soğan kapaklı veya kilitli poşetlerin içinde, saklama kaplarında buzdolabında dahi saklansa, bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.
Bu nedenle soğanın kabuklarını soyduktan sonra bekletilmeden tüketilmesi gerekiyor. İhtiyacımız olduğunda soğanı taze olarak doğrayıp kullanmak en doğru olandır.
Dilimlenmiş şekilde 1 gece dahi beklemiş soğan safra salgılarını, mide asitini arttırır ve gıda zehirlenmesine neden olarak geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabilir.
FİZLENMİŞ SOĞANA DİKKAT Öte yandan halktv.com.tr'nin derlemesine göre; Filizlenmiş soğan tüketirken de dikkat etmek gerekiyor. Bazı soğanların içi geçebiliyor veya küflenebiliyor. Bu tür soğanları tüketmekte zararlı. Hem yemeğinize hem midenize zarar verebilir.
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