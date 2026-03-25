Soğan doğrarken gözyaşına son... Ne gözlüğe ne ekmeğe gerek yok!
O yıllardır meğerse boşuna ağlamışız dediğimiz olayın ayrıntısı ortaya çıktı...
Mutfakta yemek yaparken en büyük kâbusumuz olan o keskin soğan kokusu ve beraberinde gelen gözyaşları artık tarih oluyor! Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran ve milyonlarca kez izlenen bu pratik yöntem, "Meğer yıllardır boşuna ağlamışız" dedirtiyor. İşte soğan doğrarken ağlamayı bitirecek pratik yöntem…
Mutfakta soğan doğramak pek çoğumuz için bir "sabır testi" gibidir. Ancak profesyonel aşçıların ve ev hanımlarının gizli silahı ortaya çıktı. Ne deniz gözlüğü takmanıza gerek var ne de ağzınızda ekmek tutmanıza! Çözüm, mutfağınızdaki dondurucuda gizli.
Soğanı soymadan önce sadece 2 dakika boyunca dondurucuda (buzluk kısmında) bekletin. Evet, yanlış duymadınız! Sadece 120 saniye.
Nasıl Yapılır? Soğanın dış kabuklarını soymadan dondurucuya koyun. 2 dakika bekledikten sonra çıkarın ve hemen doğramaya başlayın.
Soğuk, soğanın içindeki o yakıcı gazın havaya karışmasını yavaşlatacaktır.
Soğanı kestiğinizde, hücreleri parçalanır ve içindeki enzimler sülfoksitlerle karışarak "Sin-propantiyal-S-oksit" adlı uçucu bir gaz açığa çıkarır. Bu gaz gözünüze ulaştığında, gözünüzdeki suyla birleşerek hafif bir sülfürik asit oluşturur. Gözleriniz de bu asidi temizlemek için gözyaşı üretir.
Soğuk Uygulama Neden İşe Yarıyor? Dondurucuya giren soğanın içindeki kimyasal tepkimeler yavaşlar. Gazın uçuculuğu azaldığı için siz soğanı doğrarken o gaz gözünüze ulaşmadan tahtada kalır.
