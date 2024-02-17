Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Osman Müftüoğlu “Onun sadece bir çay kaşığı bile hafızayı uçuruyor” diyerek açıkladı

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan baharatlar, artık sağlık açısından da önemli bir rol oynuyor. Sağlık uzmanları, özellikle zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirttikleri bazı baharatların düzenli tüketimini öneriyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu konuda önemli tavsiyelerde bulundu. ￼ Günümüzde stres, teknoloji kullanımı ve düzensiz yaşam tarzı gibi etkenlerin tetiklediği hafıza problemleri giderek artıyor. Bu sorunlarla başa çıkmanın yollarından biri ise sağlıklı beslenme ve doğru baharatları tüketme alışkanlığına sahip olma. Müftüoğlu, özellikle zihinsel fonksiyonları destekleyen 3 önemli baharatı vurguluyor ve bunların zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini açıklıyor.