  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Markette bulamayanlar boşuna aramasın! Artık satılmayacak!

ABD Başkanı Joe Biden sahaya indi! İçinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen suyu bir dikişte içti

Yatmadan önce çarşafınızın altına bir kalıp sabun koyun! Meğer bu hastalığa çare oluyormuş

Özel sektörde çalışanlara müjde! Binlerce lira ödeme iade edilecek

Erdoğan 3 bin TL’ye çıkartmıştı! Bayram ikramiyesiyle ilgili şaşırtan gelişme! “Bir zam daha olacak ve o rakama yükselecek”

Merkez Bankası, Türkiye’nin beklediği kararı açıklıyor! Tamamı bunu dedi! Bakalım şimdi ne olacak

Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Osman Müftüoğlu “Onun sadece bir çay kaşığı bile hafızayı uçuruyor” diyerek açıkladı

O gelişmeler sonrası dikkat çeken ayrıntı! Süleyman Soylu, kimin için “Aldığı öğrencilerin yüzde 41’ini FETÖ’den ben ihraç ettim” demişti

FETÖ’nün kripto üyeleri bunun için harekete geçti! İşaret fişeğini attılar bile! İşte dehşete düşüren senaryo

PTT’ye giden ödemesini alıyor! Hem de 3 bin 500 TL! O kişilere ödeme yapılacak! Hemen başvurun
Sağlık
4
Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Osman Müftüoğlu "Onun sadece bir çay kaşığı bile hafızayı uçuruyor" diyerek açıkladı

2024-02-17 14:42:14
Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Osman Müftüoğlu “Onun sadece bir çay kaşığı bile hafızayı uçuruyor” diyerek açıkladı

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan baharatlar, artık sağlık açısından da önemli bir rol oynuyor. Sağlık uzmanları, özellikle zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirttikleri bazı baharatların düzenli tüketimini öneriyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu konuda önemli tavsiyelerde bulundu. ￼ Günümüzde stres, teknoloji kullanımı ve düzensiz yaşam tarzı gibi etkenlerin tetiklediği hafıza problemleri giderek artıyor. Bu sorunlarla başa çıkmanın yollarından biri ise sağlıklı beslenme ve doğru baharatları tüketme alışkanlığına sahip olma. Müftüoğlu, özellikle zihinsel fonksiyonları destekleyen 3 önemli baharatı vurguluyor ve bunların zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini açıklıyor.

#1
Foto - Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Osman Müftüoğlu "Onun sadece bir çay kaşığı bile hafızayı uçuruyor" diyerek açıkladı

Alman bilim adamlarının araştırmalarına göre, zerdeçalın içeriğindeki bir madde, beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı oluyor. Günde bir çay kaşığı zerdeçal tüketmek, beynin iyileşmesinde etkili oluyor.

#2
Foto - Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Osman Müftüoğlu "Onun sadece bir çay kaşığı bile hafızayı uçuruyor" diyerek açıkladı

Safran, sıcak içeceklerde veya yemeklerde kullanıldığında benzersiz bir lezzet ve renk katar. Ancak çok az miktarda kullanılması önemli.

#3
Foto - Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Osman Müftüoğlu "Onun sadece bir çay kaşığı bile hafızayı uçuruyor" diyerek açıkladı

Kimyonun rahatlatıcı özellikleri, stres ve anksiyeteyle mücadelede yardımcı olur. Sıcak içeceklerde veya çaylarınızda kullanarak bu etkiden faydalanabilirsiniz. Müftüoğlu, bu baharatların düzenli olarak tüketilmesinin zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguluyor. "Özellikle bu 3 baharatı sofranızdan eksik etmeyin" diyen Müftüoğlu, bir çay kaşığı bile tüketmenin faydalı olabileceğini belirtiyor. Bu baharatların kullanımıyla birlikte sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek zihinsel sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

OPTİMAR son anket sonucunu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
Gündem

OPTİMAR son anket sonucunu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Yerel seçimlere geri sayım sürerken son anket çalışmaları ne söylüyor? İstanbul'un sorunlarını çözecek aday kim? AK Parti yerel seçimlere na..
Adalet Bakanı açıkladı: HSK 387 isme inceleme başlattı
Gündem

Adalet Bakanı açıkladı: HSK 387 isme inceleme başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın 387 isme yeni inceleme başlattığını söyledi.
Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza!
Dünya

Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi. ..
Araçtan fırlayıp elektrik tellerinde asılı kaldı! Genç kız yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Dünya

Araçtan fırlayıp elektrik tellerinde asılı kaldı! Genç kız yaşadığı dehşeti böyle anlattı

ABD'de geçirdiği trafik kazasında araçtan elektrik tellerine fırlayarak burada asılı kalan ve ölümden dönen 19 yaşındaki genç kız yaşadığı d..
İYİ Parti'den seçim kararı! Akşener o adayını geri çekti
Gündem

İYİ Parti'den seçim kararı! Akşener o adayını geri çekti

İYİ Parti'nin Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiği bildirildi.
İtiraf: Gazze’den Hamas’ı silemeyiz
Dünya

İtiraf: Gazze’den Hamas’ı silemeyiz

İsrail gazetesi Times of İsrael’in haberine göre ordu istihbaratı, “Bütün çabalara rağmen Hamas direniş grubunun Gazze’de var olmaya devam e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23