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Sodanın hiç bilmediğiniz faydaları, zararları: Maden suyu ne zaman içilmeli? Bakın ne kadar da şifalı

2023-01-26 23:30:16
Sodanın hiç bilmediğiniz faydaları, zararları: Maden suyu ne zaman içilmeli? Bakın ne kadar da şifalı

Soda içmenin faydaları yıllardır hemen hemen her uzaman tarafından hatırlatılır. Ancak bu faydalarını daha önce duymamış olabilirsiniz. İşte maden suyu ne zaman içilmeli, limonlu maden suyunun faydaları, maden suyunun zararlarını açıklıyoruz.

#1
Foto - Sodanın hiç bilmediğiniz faydaları, zararları: Maden suyu ne zaman içilmeli? Bakın ne kadar da şifalı

Su içmenin sağlığımız için ne kadar faydalı olduğunu bilsek de genellikle susuzluk hissedene kadar içmeyiz. Halbuki susuzluk hissi, su içme zamanının geldiğinin değil, geçtiğinin işaretidir. Özellikle de girmekte olduğumuz sıcak aylarda vücudumuz daha çok su kaybedeceğinden su içmenin önemi daha da artacaktır.

#2
Foto - Sodanın hiç bilmediğiniz faydaları, zararları: Maden suyu ne zaman içilmeli? Bakın ne kadar da şifalı

Eğer daha fazla su içmeye çalışıyor fakat kendinizi meşrubat ya da gazlı içecek içerken buluyorsanız, belki soda aradığınız çözüm olabilir. Şeker ve kalori dolu gazlı içeceklere sağlıklı bir alternatif olan soda, içme suyunun karbondioksit gazı eklenmiş halidir. Soda içmenin faydaları sadece vücuda su vermekle sınırlı değildir ve sindirimi iyileştirirken, kabızlığı da önleyebilir. Suyu bir besin maddesi olarak düşünmeseniz bile iyi sağlık için çok önemlidir. Su vücutta besin maddelerinin taşınmasına yardımcı olur, öğünler arasında tok hissetmenizi sağlar ve vücutta su tutulmasını da azaltır. Birçok insan günde yeterince su içmemektedir.

#3
Foto - Sodanın hiç bilmediğiniz faydaları, zararları: Maden suyu ne zaman içilmeli? Bakın ne kadar da şifalı

Günlük su ihtiyacı kişinin yaşına, cinsiyetine, gıda tercihlerine, aktivite seviyesine, hava koşullarına ve sağlık durumuna göre değişir. Genelleme olarak ağırlığınızın her 25 kilosu için 1 litre su içebilirsiniz. Yani 75 kilodaki bir insan günde 3 litre su içmelidir denilebilir. Soda içme alışkanlığı her gün almanız gereken su miktarına ulaşmayı kolaylaştırır.

#4
Foto - Sodanın hiç bilmediğiniz faydaları, zararları: Maden suyu ne zaman içilmeli? Bakın ne kadar da şifalı

Limonlu maden suyunun faydaları: Taş oluşumunu önleyici bir etki sağlar. - Taşın kum hale dönüşmesi ile beraber vücuttan atılmasına olanak verir. - Safra kesesinin tembel şekilde çalışmasını önler. - Vücudun birçok farklı organında meydana gelebilecek olan olası iltihaplanmayı önemli oranda engeller. Günlük su ihtiyacı kişinin yaşına, cinsiyetine, gıda tercihlerine, aktivite seviyesine, hava koşullarına ve sağlık durumuna göre değişir. Genelleme olarak ağırlığınızın her 25 kilosu için 1 litre su içebilirsiniz. Yani 75 kilodaki bir insan günde 3 litre su içmelidir denilebilir. Soda içme alışkanlığı her gün almanız gereken su miktarına ulaşmayı kolaylaştırır.

#5
Foto - Sodanın hiç bilmediğiniz faydaları, zararları: Maden suyu ne zaman içilmeli? Bakın ne kadar da şifalı

Eğer yedikten sonra midenizde rahatsızlık hissediyorsanız, bir soda içmek rahatlamanıza yardımcı olabilir. Hazımsızlık, ya da diğer adıyla dispepsi durumunda karın bölgesinin üst kısmında birçok belirti görülebilir. Bunların arasında şişkinlik, mide bulantısı, kusma ya da yedikten hemen sonra başlayan tokluk hissi bulunur. Soda içmenin faydalarından bir diğeri de kabızlığa karşıdır. 2002’de kabızlık problemi yaşayan kişilerde soda tüketimi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Kabızlık şikayeti olan kişilerin lifli gıda tüketimlerini artırmaları gerekir. Ancak bunun yanında eşit derecede önemli olan bir diğer faktör de sıvı alımını artırmaktır. Üstelik kola gibi gazlı içecekler kabızlığa kötü geldiğinden sıvı alımının bu içeceklerle yapılması yarardan çok zarar sağlayabilir. Soda gibi sıvılar ise lifli gıdaların sindirim sistemindeki işlevini daha iyi göstermesini sağlar. Bu sayede dışkılar daha normal ve düzenli olur. Soda içmenin faydalarını görmek için limon ve misket limonu ekleyerek daha lezzetli bir içecek olmasını sağlayabilirsiniz. Biraz tatlı olmasını isterseniz portakal suyu gibi bir meyve suyundan da az miktarda ekleyebilirsiniz. Portakal dilimleri, salatalık dilimleri veya nane de soda tüketimini daha keyifli hale getirebilir.

#6
Foto - Sodanın hiç bilmediğiniz faydaları, zararları: Maden suyu ne zaman içilmeli? Bakın ne kadar da şifalı

Maden suyunun zararları: Maden suyu vücuda çok yararlı mineral ve kalsiyum açısından çok zengindir. Belirli bir tüketimde kalması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Aşırı tüketimde vücuda zarar verebildiği bilinmektedir. Sodayla karıştırılan maden suyu, içerisinde karbondioksit gazı olan bir içecektir. Günde ne kadar maden suyu içilmeli? Günde Ne Kadar Maden Suyu İçilmeli? Maden suyu yetişkinlerde günde en az 2 şişe tüketilmelidir. Özellikle sindirim problemi yaşayan kişilerin günde 2 şişe maden suyu içmesi önerilmektedir. 7 yaşından büyük olan çocuklar günde 1 şişe maden suyu tüketebilir. Yemeklerden hemen sonra içilirse mideyi daha fazla şişirir. Bu yüzden yemek yedikten 1 saat sonra içilmesi tavsiye edilmektedir.

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