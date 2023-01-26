Sodanın hiç bilmediğiniz faydaları, zararları: Maden suyu ne zaman içilmeli? Bakın ne kadar da şifalı

Eğer yedikten sonra midenizde rahatsızlık hissediyorsanız, bir soda içmek rahatlamanıza yardımcı olabilir. Hazımsızlık, ya da diğer adıyla dispepsi durumunda karın bölgesinin üst kısmında birçok belirti görülebilir. Bunların arasında şişkinlik, mide bulantısı, kusma ya da yedikten hemen sonra başlayan tokluk hissi bulunur. Soda içmenin faydalarından bir diğeri de kabızlığa karşıdır. 2002’de kabızlık problemi yaşayan kişilerde soda tüketimi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Kabızlık şikayeti olan kişilerin lifli gıda tüketimlerini artırmaları gerekir. Ancak bunun yanında eşit derecede önemli olan bir diğer faktör de sıvı alımını artırmaktır. Üstelik kola gibi gazlı içecekler kabızlığa kötü geldiğinden sıvı alımının bu içeceklerle yapılması yarardan çok zarar sağlayabilir. Soda gibi sıvılar ise lifli gıdaların sindirim sistemindeki işlevini daha iyi göstermesini sağlar. Bu sayede dışkılar daha normal ve düzenli olur. Soda içmenin faydalarını görmek için limon ve misket limonu ekleyerek daha lezzetli bir içecek olmasını sağlayabilirsiniz. Biraz tatlı olmasını isterseniz portakal suyu gibi bir meyve suyundan da az miktarda ekleyebilirsiniz. Portakal dilimleri, salatalık dilimleri veya nane de soda tüketimini daha keyifli hale getirebilir.