Mini Cooper serisinde ezber bozan gelişme! Bir ilk yaşandı

ÖNDEN ÇEKİŞ SİSTEMİ BAZI MODELLERDE OLMAYA DEVAM EDECEK Otomobil devinin UKL önden çekişli platformunu paylaşan mevcut benzinli BMW 1 Serisi ve Mini hatchback'te olduğu gibi, her iki aracın bir sonraki nesli de yakından ilişkili olacak. Mini, BMW'nin izinden giderek arka motorlu, arkadan çekişli bir elektrikli araç platformu kullanmak zorunda kalacak. Ancak bu değişiklik, en küçük Mini modelinin önden çekiş sisteminden tamamen vazgeçmesi anlamına gelmeyecek. Eski UKL şasi tasarımına dayanan benzinli modeller, ilk olarak 2013 yılında önceki nesil Mini hatchback'te kullanılan ve halihazırda uyarlanmış olan platformun güncellenmiş bir versiyonuyla yoluna devam edecek. Bu hamle aynı zamanda Mini'nin üç kapılı hatchback modelinin yüksek performanslı versiyonları için ilk dört tekerlekten çekişli güç aktarma sisteminin önünü açıyor. Ancak daha büyük Mini Clubman hatchback ve Countryman SUV modelleri daha önce dört tekerlekten çekiş seçeneği sunmuştu.