  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fazıl Say’dan akılalmaz “İmamoğlu” paylaşımı! Siz şaka mısınız yahu

MHP Tokat'ta ilk kez kazandı!

Bu koku için Adana'ya gidilir

O ilde şaşkına çeviren sonuç! Türkiye’de eşi benzeri yok! İlçelerin tamamını farklı partiler kazandı

Galatasaray’ı sarsacak açıklama gelebilir! İlkay duyurdu! Taraftar neye uğradığına şaşıracak…

O tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş açıklama! Böyle bir şey asla mümkün değil

Herkesi şaşırtan sonuç çıkacak mı? Tüm Türkiye'ye böyle duyurdular! Ali Koç, takıma karşı...

Amerikalılar duyurdu: Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçakları Arap ülkesine verilecek

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni dönem, bugünden itibaren resmen başladı! Artık böyle olacak
Dünya
5
Siyonist İsrail Şifa Hastanesini yok etti!

2024-04-01 11:55:49
Siyonist İsrail Şifa Hastanesini yok etti!

Siyonist İsrail Şifa Hastanesinden çekildi. Arkasında büyük bir yıkım bıraktı.

#1
Foto - Siyonist İsrail Şifa Hastanesini yok etti!

İşgalci İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra onlarca ölü bırakarak çekildi.

#2
Foto - Siyonist İsrail Şifa Hastanesini yok etti!

.

#3
Foto - Siyonist İsrail Şifa Hastanesini yok etti!

.

#4
Foto - Siyonist İsrail Şifa Hastanesini yok etti!

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçim sonuçlarının ardından Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan açıklama: İşlemleri başlatıyoruz
Gündem

Seçim sonuçlarının ardından Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan açıklama: İşlemleri başlatıyoruz

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, anketleri karşısında hakaret ve iftirada bulunanlar ..
CHP'nin kalesi sarsıldı! MHP'li aday kazandı
Gündem

CHP'nin kalesi sarsıldı! MHP'li aday kazandı

Kırklareli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Derya Bulut, belediye başkanı oldu...
Türkiye geneli seçim sonuçları! İşte partilerin aldıkları oy oranı
Gündem

Türkiye geneli seçim sonuçları! İşte partilerin aldıkları oy oranı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler sandık başına gitti. Katılımın düşük olduğu seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre ..
Cumhur İttifakı’nda 31 Mart tablosu! AK Parti 12 büyükşehir kazandı
Gündem

Cumhur İttifakı’nda 31 Mart tablosu! AK Parti 12 büyükşehir kazandı

Cumhur İttifakı ilk kez seçim yarışında muhalefetin gerisine düştü. AK Parti 12 büyükşehir ve 12 il kazanırken 2019’da kazandığı 14’ü büyükş..
Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!
Gündem

Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!

31 Mart seçimlerinden sonra CHP Türkiye’nin önemli büyükşehirlerinde iktidar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrasında açıkl..
Kaybeden Lütfü: Bu işin peşini bırakmayacağız
Gündem

Kaybeden Lütfü: Bu işin peşini bırakmayacağız

Hatay İl Seçim Kurulu önünde açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Bu işin peşini bırakmayacağız” yorumunu y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23