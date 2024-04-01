2024-04-01 11:55:49 Siyonist İsrail Şifa Hastanesini yok etti!
Siyonist İsrail Şifa Hastanesinden çekildi. Arkasında büyük bir yıkım bıraktı.
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Siyonist İsrail Şifa Hastanesinden çekildi. Arkasında büyük bir yıkım bıraktı.
İşgalci İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra onlarca ölü bırakarak çekildi.
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