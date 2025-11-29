  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

Giriş Tarihi:
Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

Dünyanın farklı köşelerinde uygulanan sıra dışı trafik kuralları, kültürel alışkanlıkların yola nasıl taşındığını gözler önüne seriyor. Dünyanın En tuhaf trafik kuralları, farklı kültürlerin yolculuk alışkanlıklarını nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Trafik yasaları çoğu ülkede benzer mantıklarla uygulanırken, bazı bölgelerde öyle sıra dışı düzenlemeler var ki duyan herkes şaşkına dönüyor. Bu kurallar kimi zaman geleneklerden, kimi zaman yerel davranış biçimlerinden veya çevresel hassasiyetlerden doğuyor. Seyahat planı yapanların bu ilginç kuralları bilmesi büyük önem taşıyor. Birçok ülkede trafik, güvenlik ve düzeni sağlamak için sert kurallarla kontrol edilirken, bazı coğrafyalarda hayvanların, doğanın, sessizliğin veya kültürel simgelerin merkezde olduğu yasalar dikkat çekiyor. İşte dünya genelinde şaşırtıcı şekilde yürürlükte olan sıra dışı trafik uygulamaları…

#1
Foto - Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

HAYVANLARIN YOL HAKKI — 'ÖRDEĞİ BEKLETMEK' SUÇ SAYILIYOR: Fransa’nın bazı bölgelerinde yola çıkan bir ördek sürüsünü beklemeden geçmek ciddi bir ceza gerektiriyor. Bu uygulama, hayvanların trafik içinde “hak sahibi” kabul edilmesinden kaynaklanıyor. İngiltere’de ise benzer bir düzenleme kazlar ve kuğular için geçerli. Kuğular devlet malı sayıldığı için cezalar çok daha ağır. Bu ilginç kural, Avrupa’nın hayvanlara gösterdiği kültürel saygının en çarpıcı örneklerinden biri.

#2
Foto - Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

GÜRÜLTÜ KISITLAMALARI — İSVİÇRE’DE 'ARAÇ KAPISINI ÇARPMAK' BİLE YASAK: İsviçre’de trafik düzenlemeleri yalnızca güvenlik değil, toplumun sessizlik beklentilerine göre şekilleniyor. Bu nedenle araç kapısını sert bir şekilde kapatmak gürültü kirliliği olarak değerlendiriliyor ve yasaklanmış durumda. Yerel halkın sakinlik hassasiyeti, trafik davranışlarına kadar yansımış durumda.

#3
Foto - Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

PLAKAYA GÖRE TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI — MANİLA’DA YOĞUNLUĞU ÖNLEME ÇABASI: Filipinler’in başkenti Manila’da plaka numarasının son rakamı, o gün trafiğe çıkıp çıkamayacağınızı belirliyor. Bu uygulama hem hava kirliliğini azaltmak hem de şehirdeki aşırı yoğunluğu kontrol altına almak amacıyla geliştirilmiş. Şehre yeni gelenlerin en çok şaşırdığı kurallardan biri olarak biliniyor.

#4
Foto - Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

FAR YAKMAK YASAK — İSKANDİNAV KÖYLERİNDE REN GEYİĞİ KORUMASI: İsveç ve Norveç’in bazı kırsal bölgelerinde gece uzun far yakmak yasak. Bunun nedeni ise ren geyiklerinin ani ışıkla panikleyip kazalara sebep olabilmesi. Bu yüzden sürücüler neredeyse karanlıkta yol alıyor. Doğa hassasiyetinin trafiğe doğrudan yansıdığı en farklı örneklerden biri.

#5
Foto - Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

ARAÇTA ÇİZGİ ROMAN OKUMA YASAĞI — ABD’NİN SPESİFİK KANUNLARI: ABD’nin Oklahoma eyaletinde araç içinde çizgi roman okumak yasak. Trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek dikkat dağıtıcı her türlü davranışa karşı alınmış ilginç bir önlem olarak biliniyor.

#6
Foto - Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

SİYAH ARABAYLA PAZAR GÜNÜ YOLA ÇIKMAK — MACARİSTAN’IN ESKİ KANUNU: Her ne kadar günümüzde uygulanmasa da bir dönem bazı bölgelerde siyah arabayla pazar günü yola çıkmak yasaktı. Bunun nedeni cenaze araçlarıyla karışma ihtimali ve “kötü şans” inancıydı.

#7
Foto - Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

ARACIN ALTINI KONTROL ETME ZORUNLULUĞU — DANİMARKA’DA ESKİ BİR GELENEK: Danimarka’da sürücüler araca binmeden önce aracın altında çocuk veya bir canlı olup olmadığını kontrol etmek zorunda. Eski dönemlerde çocukların saklanma alışkanlığı nedeniyle getirilen bu kural, hâlâ yürürlükte.

