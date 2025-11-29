Siyah arabalar pazar günü bu ülkede yasak!

Dünyanın farklı köşelerinde uygulanan sıra dışı trafik kuralları, kültürel alışkanlıkların yola nasıl taşındığını gözler önüne seriyor. Dünyanın En tuhaf trafik kuralları, farklı kültürlerin yolculuk alışkanlıklarını nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Trafik yasaları çoğu ülkede benzer mantıklarla uygulanırken, bazı bölgelerde öyle sıra dışı düzenlemeler var ki duyan herkes şaşkına dönüyor. Bu kurallar kimi zaman geleneklerden, kimi zaman yerel davranış biçimlerinden veya çevresel hassasiyetlerden doğuyor. Seyahat planı yapanların bu ilginç kuralları bilmesi büyük önem taşıyor. Birçok ülkede trafik, güvenlik ve düzeni sağlamak için sert kurallarla kontrol edilirken, bazı coğrafyalarda hayvanların, doğanın, sessizliğin veya kültürel simgelerin merkezde olduğu yasalar dikkat çekiyor. İşte dünya genelinde şaşırtıcı şekilde yürürlükte olan sıra dışı trafik uygulamaları…