Sivrisinekleri uzaklaştırmada yüzde 99 etkili 'kovucu madde' geliştirdi

FORMÜLÜNDE NE VAR? Yeni geliştirilen kovucunun formülü iki doğal bileşenin birleşmesinden oluşuyor. Bunlardan indol çiçeklerde bulunan bir koku özü, diğeri ise selüloz olarak adlandırılan bir polimer. PNAS Nexus dergisinin nisan ayı sayısında yayınlanan araştırma bulgulara göre ince bi kat selüloz nanokristalleri cilde uygulandığında insan derisinden beslenme yüzde 80 azalıyor. Selüloz nanokristallerinin indol ile birleşik etkisi ise maruziyet sonrası yumurtlamayı yüzde 99,4 oranında azalttığı görülüyor. Dr Bohbot, "Bu polimer ve kovucumuzun kombinasyonu, uzun süreli ve uzun menzilli etkiye sahip, hayal edebileceğiniz mükemmel bir kişisel koruma sistemi" olarak tanımlıyor.. Araştırma ekibi, ürünün önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesini umuyor.