2022-08-16 12:39:07 Sivas'tan güzel haber geldi
Sivas'ta, yaklaşık 15 gün sürecek buğday hasadına başlandı. Çiftçiler, biçerdöverlerle hasat ettikleri ürünlerini ambarlarına taşımanın heyecanını yaşıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, AA muhabirine, Anadolu'nun merkezinde yer alan Sivas'ın geniş ekim alanlarına sahip bir il olduğunu söyledi. Kentte 950 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu belirten Yıldız, "İşlenen tarım arazisi 780 bin hektar. Bu işlenen tarım arazisinin büyük bir bölümünde ise hububat ekiliyor. Özellikle kuru ve kıraç arazilerde hububat ekimi gerçekleştiriliyor." dedi.