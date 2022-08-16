Sivas'tan güzel haber geldi

Kurak giden geçen yılın ardından bu yıl çiftçilerin yüzünün güldüğünü dile getiren Yıldız, şunları ifade etti: "Bu yıl 800 bin ton buğday ve 400 bin tonun üzerinde de arpa rekoltesi bekliyoruz. Verimli ve bereketli bir yıl geçiriyoruz. İnşallah bu yıl ilimizde ülkemizin ortalamasının üzerinde bir verim gerçekleşecek. Geçen yıl ilimizde de kuraklık meydana geldi. Yaklaşık 400 bin ton civarında rekolte elde ettik. Bu yıl onun iki katı yani 800 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Hasatta şu anda yüzde 40'lardayız, inşallah kazasız, belasız bir hasat dönemi geçiririz. Çiftçilerimize verimli ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum." Yıldız, Türkiye'de buğday üretiminde 4. sırada yer alan Sivas'ın geçen yıla göre iki katı yağış aldığını belirterek, bu durumun rekolteyi etkileyeceğini dile getirdi.