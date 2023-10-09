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Türkiye
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Sivas'ta patlamamış top mermisi bulundu!

2023-10-09 15:56:55
Sivas'ta patlamamış top mermisi bulundu!

Sivas'ta bir balıkçının Kızılırmak kenarında bulduğu patlamamış top mermisi imha edildi.

#1
Foto - Sivas'ta patlamamış top mermisi bulundu!

Kızılırmak kenarında balık tutan Ahmet Gökçe (62) patlamamış top mermisi gördü. Askerliğini topçu olarak yapan Gökçe'nin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Sivas'ta patlamamış top mermisi bulundu!

Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından uzman ekipler, top mermisini kontrollü olarak imha etti.

#3
Foto - Sivas'ta patlamamış top mermisi bulundu!

Gökçe, gazetecilere balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi.

#4
Foto - Sivas'ta patlamamış top mermisi bulundu!

Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, "Patlamamış mermi buraya nasıl geldi, ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi." dedi.

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