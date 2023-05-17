Sivas'ta küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonu aştı

"İlimiz küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor. Özellikle mera alanları açısından çok elverişli bir iliz ve mera alan büyüklüğü bakımından Türkiye'deki üçüncü il durumundayız. Biz de böyle bir potansiyeli harekete geçirmek ve ilimizde bulunan küçükbaş hayvan sayısını artırmak adına projeler üretiyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de Akkaraman koyun cinsini artırmayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve çabalar sonucunda ilimizdeki küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonu geçmiş durumda."