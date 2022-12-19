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Hayat-Aktüel
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Sivas'ta feci kaza: 6 kişi yaralandı

2022-12-19 12:07:53
Sivas'ta feci kaza: 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk, 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Sivas'ta feci kaza: 6 kişi yaralandı

A.G. (24) yönetimindeki 58 HB 738 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Hüyük-Maksutlu Kavşağı'nda, S.Y'nin (37) kullandığı 58 HA 066 plakalı otomobil ile çarpıştı.

#2
Foto - Sivas'ta feci kaza: 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Sivas'ta feci kaza: 6 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan F.Y. (58), Y.Y. (36), G.B. (7) ve S.B. (38) yaralandı.

#4
Foto - Sivas'ta feci kaza: 6 kişi yaralandı

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

#5
Foto - Sivas'ta feci kaza: 6 kişi yaralandı

#6
Foto - Sivas'ta feci kaza: 6 kişi yaralandı

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