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Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan inek kurtarıldı

2021-05-02 17:26:22
Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan inek kurtarıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

#1
Foto - Tuğladağı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Atakan Basmazölmez, ineğinin yamaçta mahsur kalıp inemediğini görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Tuğladağı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Atakan Basmazölmez, ineğinin yamaçta mahsur kalıp inemediğini görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

#2
Foto - Bölgeye gelen Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredeki bir şantiyeden vinç talep etti.

Bölgeye gelen Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredeki bir şantiyeden vinç talep etti.

#3
Foto - Ekipler, itfaiye merdiveniyle yanına ulaştıkları ineği halata bağlayarak, mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla indirdi. İnek, kurtarma çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.

Ekipler, itfaiye merdiveniyle yanına ulaştıkları ineği halata bağlayarak, mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla indirdi. İnek, kurtarma çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.

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