  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Servetleri çoğu ülke ekonomisinden fazla: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi! Türkiye için olay Eurofighter savaş uçağı çıkışı! 'Kritik bir dönüm noktası' diyerek duyurdular Kişisel bilgileriniz size karşı silah olarak kullanılabilir! Bu da fırçalama tipi dolandırıcılık 'Türkiye gelmesin' diyorlardı! Yunanistan'ı istediler: Gelirlerse memnuniyet duyarız İşte terör örgütünün yığınağı! Ölümcül silahın ait olduğu ülke şaşırttı Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu Nedim Şener, Özgür Özel’i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti! Otomobil devleri gemileri yaktı: İndirimler peş peşe geliyor!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarkan’ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı
IHA Giriş Tarihi:

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarkan’ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı

CHP’lilerin "Mega star" lakabını taktığı Tarkan "Mega fos" çıktı.

1
#1
Foto - Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarkan’ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı

Son günlerde özellikle sosyal medyada, ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun Sivas’ta; okul, kütüphane ve spor tesisi yapılmak üzere 22 milyon dolar bağışladığı iddiaları yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. İddialar bazı basın kuruluşları tarafından haberleştirilerek Tarkan’a övgüler yağdırıldı.

#2
Foto - Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarkan’ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı

Tarkan tarafından konu yalanlanmayınca geniş bir kesim iddialara inandı. Yalanlama ise resmi makamlardan geldi.

#3
Foto - Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarkan’ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

#4
Foto - Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarkan’ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı

"Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında ülkemizde tanınmış sanatçılarından birinin ilimiz içerisinde; okul, spor salonu, kütüphane alt yapılarında kullanılmak üzere bağış yaptığına dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

#5
Foto - Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarkan’ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı

İddialara konu edilen bağışlarla ilgili olarak resmi kurumlarımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Yapacaksa kendisi yapsın zaten..

Neron11

Günahını vermez bu CHP'li
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!
Gündem

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı kararlı harekatla inleri başına yıkılan PKK-SDG'li teröristlerin imdadına yine "efendileri" yetişti. AB..
Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir
Gündem

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Halep’te her an dengeler değişebilir! Suriye ordusuna bağlı ingimasi (fedai) birlikleri Halep’te SDG kontrolündeki mahallelere girmeye hazır..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Hamas Gazze kararını duyurdu
Dünya

Hamas Gazze kararını duyurdu

Filistinli kahraman Mücahitlerden oluşan Hamas "Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız" açıklamasını y..
Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’
Gündem

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

Gazeteci Levent Gültekin, CHP’li belediyelerin yönetim anlayışını sert ifadelerle eleştirdi. Belediyeciliğin sadece konser düzenlemek veya ç..
Suriye ordusu PKK-SDG’nin askeri noktalarını bombaladı
Gündem

Suriye ordusu PKK-SDG’nin askeri noktalarını bombaladı

Suriye Ordusu, Halep’te terör örgütü PKK-SDG’nin kontrolünde bulunan ve askeri amaçlarla kullanılan mevzilere yönelik kapsamlı bir operasyon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23