2024-09-21 15:16:51 Şişli’de rezitans yangını başladı!
Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı.
Dev keşif diye ilan ettiler önce şimdi ise göndermenin peşindeler! Hollanda ve Arabistan ile anlaştı gibi Cim-Bom…
Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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