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Şişli’de rezitans yangını başladı!

2024-09-21 15:16:51
Şişli’de rezitans yangını başladı!

Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı.

#1
Foto - Şişli’de rezitans yangını başladı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

#2
Foto - Şişli’de rezitans yangını başladı!

Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

#3
Foto - Şişli’de rezitans yangını başladı!

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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