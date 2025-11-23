Haber Merkezi Giriş Tarihi: Şişli Belediyesi’nde usulsüzlük tespit edildi! Kart basıp iş yapmayan 6 çalışan işten atıldı
Şişli Belediyesi'nde yapılan iç denetimlerde, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin, mesai saatlerinde fiilen çalışmadığı halde personel kartlarını basarak aylar boyunca maaş aldığı tespit edildi. Kamu kaynaklarının korunması amacıyla altı çalışanın iş akdi derhal feshedildi, sorumlu idareciler hakkında ise geniş çaplı disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.