Şişli Belediyesi'nde usulsüzlük tespit edildi! Kart basıp iş yapmayan 6 çalışan işten atıldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şişli Belediyesi’nde usulsüzlük tespit edildi! Kart basıp iş yapmayan 6 çalışan işten atıldı

Şişli Belediyesi'nde yapılan iç denetimlerde, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin, mesai saatlerinde fiilen çalışmadığı halde personel kartlarını basarak aylar boyunca maaş aldığı tespit edildi. Kamu kaynaklarının korunması amacıyla altı çalışanın iş akdi derhal feshedildi, sorumlu idareciler hakkında ise geniş çaplı disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

1
#1
Foto - Şişli Belediyesi’nde usulsüzlük tespit edildi! Kart basıp iş yapmayan 6 çalışan işten atıldı

İstanbul'da Şişli Belediyesi'nde yürütülen kurumsal denetimler, kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı toplam altı personelin, uzun bir süredir iş yerinde fiilen bulunmadıkları ve görevlerini yerine getirmedikleri halde, personel kartlarını düzenli olarak basarak mesaiye geliyormuş gibi göründükleri ve bu süre zarfında haksız yere ücret almaya devam ettikleri belirlendi. Bu tespit üzerine Belediye yönetimi hızla harekete geçerek, çalışmadığı kesinleşen altı kişinin iş akdini derhal feshetti.

#2
Foto - Şişli Belediyesi’nde usulsüzlük tespit edildi! Kart basıp iş yapmayan 6 çalışan işten atıldı

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı toplam altı personelin, uzun süredir işlerine devam etmedikleri halde personel kartlarını düzenli olarak basarak mesaiye geliyormuş gibi göründükleri belirlendi. Belediyeye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu personellerin kurum içi görevlerini yerine getirmemelerine rağmen aylar boyunca ücret almaya devam ettikleri tespit edildi.

#3
Foto - Şişli Belediyesi’nde usulsüzlük tespit edildi! Kart basıp iş yapmayan 6 çalışan işten atıldı

İDARECİLER HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI Şişli Belediyesi yönetimi, bu tespitler üzerine hızla harekete geçerek fiilen çalışmadığı belirlenen altı personelin derhal iş akitlerini feshetti. Bununla da kalmayarak, söz konusu usulsüzlükte sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen idareciler hakkında da kapsamlı bir disiplin soruşturması başlattı. Yetkililer, bu incelemenin belediyedeki daha geniş çaplı bir yapısal düzenleme sürecinin parçası olduğunu ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda hassasiyetin artırılmasının hedeflendiği açıklandı.

#4
Foto - Şişli Belediyesi’nde usulsüzlük tespit edildi! Kart basıp iş yapmayan 6 çalışan işten atıldı

KURUMSAL YAPILANMA SÜRECİ HIZLANDI Belediye yönetiminin, bu olayların ardından personel takip sistemlerini daha da güçlendirmek ve birim sorumluluklarını yeniden tanımlamak gibi konularda da çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Soruşturmanın idari boyutunun devam ettiği, işten çıkarılan personelle ilgili hukuki süreçlerin ve sorumlu idarecilerle ilgili incelemelerin titizlikle sürdüğü aktarıldı. Şişli Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yönetim kaynakları belediye bütçesinin korunması ve kurumsal disiplinin sağlanmasının öncelikleri olduğu vurgulandı.

Hayro

Şimdiye kadar çaldıklarının 10 katını al ! Devlet diyeyim sana!
