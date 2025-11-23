  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Almanya’dan Türkiye’ye geldi, hayatının şokunu yaşadı! 200 milyon lirası buhar oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya’dan Türkiye’ye geldi, hayatının şokunu yaşadı! 200 milyon lirası buhar oldu

Yıllarca Almanya'da çalıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşen İsmail Kurtoğlu isimli vatandaş, kendisi adına düzenlenen sahte evrağa attığı imza yüzünden 200 milyon lira dolandırıldı.

1
#1
Foto - Almanya’dan Türkiye’ye geldi, hayatının şokunu yaşadı! 200 milyon lirası buhar oldu

Almanya’da yaklaşık 40 yıl çalıştıktan sonra emekliliğini Bodrum’da geçirmeye başlayan İsmail Kurtoğlu (64), geçtiğimiz aylarda telefonuna gelen bir bildirimle hayatının şokunu yaşadı. Kurtoğlu’nun 8 Eylül’de telefonuna "İcra takibi başlatıldı" mesajı geldi. Durumu avukatlarına bildiren Kurtoğlu, Bakırköy İcra Daireleri’nde adına yürütülen işlemleri incelettiğinde, herhangi bir borcu olmadığı halde yüksek meblağlı bir senetle borçlandırıldığını öğrendi. Yapılan incelemelerde, Kurtoğlu adına 24 Haziran 2024’te 3 milyon 750 bin Euroluk, yani yaklaşık 200 milyon lira tutarında bir senet düzenlendiği tespit edildi. Bu işlem üzerine Kurtoğlu’nun tüm mal varlığına haciz, banka hesaplarına ise tedbir kararı uygulandığı belirlendi. Takibin durdurulabilmesi için mahkeme tarafından yaklaşık 40 milyon TL teminat yatırılması gerektiği, bu nedenle Kurtoğlu’nun mal varlığının halen cebri icra tehdidi altında olduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, senedin üzerindeki imzanın "çerçeve yöntemi" adı verilen teknikle, Kurtoğlu’nun bilgisi dışında başka bir evraktan taşınmış olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili adı geçen şüpheli Deniz K.’ın (41) daha önce de senet dolandırıcılığı suçlarından 6 kaydı bulunduğu, önceki bir yargılamada ise aylık gelirinin 40 bin TL olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.

#2
Foto - Almanya’dan Türkiye’ye geldi, hayatının şokunu yaşadı! 200 milyon lirası buhar oldu

Bütün mallarına haciz konuştuğunu söyleyen mağdur İsmail Kurtoğlu, "40 sene zor şartlarda Almanya’da çalıştım. 2017'den sonra ağırlığımı Bodrum Türkbükü'ne verdim. Buraya yerleştim. Ertuğrul'da birkaç tane konut aldım. 8 Eylül'de telefonuma baktığımda bir tane mesaj gördüm, Adalet Bakanlığından. Açtığımda icra falan yazıyordu anlayamadım. Avukatıma yönlendirdim. Avukatım baktı ve "Senin hakkında 3 milyon 750 bin euroluk, Türk parası olarak yaklaşık 200 milyon liraya yakın bir tane senet hazırlanmış ve icraya verilmiş" dedi. Ben tabii şok oldum. Soğuk bir ter akıttım. İtirazımızı yaptık ve suç duyurusunda bulunduk. Bütün mallarıma haciz konuldu. Bankaya tedbir koyuldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece bir emekli maaşımla ortada kaldım. Devlet büyüklerinin yardımlarını bekliyorum. Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımlarını bekliyorum" diye konuştu.

#3
Foto - Almanya’dan Türkiye’ye geldi, hayatının şokunu yaşadı! 200 milyon lirası buhar oldu

40 milyon liralık bir teminatla takibin durdurulabileceğini söyleyen Avukat Mustafa Zafer, "İsmail Bey hakkında Bakırköy İcra Dairelerinde yaklaşık 187 milyon liralık bir icra takibi başlatılıyor. 3 milyon 750 bin euro. İşte bu takipte söz konusu takibinin başlatılması üzerine cep telefonuna bir mesaj geliyor ve diyor ki hakkınızda bir icra takibi başlatıldı. İşte bu takibin başlatılmasından sonra İsmail Amca herhangi bir kişiye borçlu olmadığını bildiği için doğrudan durumu avukatlarına taşıyor ve avukatları derhal bu dosyaya müdahil oluyorlar ve hemen icra hukuk mahkemesinden davaları açıyor. Söz konusu dolandırılık eylemi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyorlar. Ancak burada takipte verilen mahkeme kararlı teminat karşılığında olduğu için İsmail amcanın söz konusu takipteki teminatı yatırması mümkün olmuyor. Çünkü yaklaşık 40 milyon civarında bir teminatla ancak takibin durdurulabileceği söyleniyor. İşte bunu yatırmadığı için halen İsmail amcanın tüm mal varlığı cebri icra tehdit altında" dedi.

#4
Foto - Almanya’dan Türkiye’ye geldi, hayatının şokunu yaşadı! 200 milyon lirası buhar oldu

Zafer konuşmasının devamında, "Bundan sonraki süreçte dosyaya bir bilirkişi raporu alınmış. Bu bilirkişi raporunda, ‘çerçeve yöntemi’ denilen sistem kullanılarak imzanın başka bir evraka aktarılmış olabileceği belirtiliyor. Yani siz bir teslimat fişine imza attığınızı düşünürken, o sırada bırakılan boşlukta çerçeve yöntemi denilen modelle imzanın senedin üzerine geçirildiğine ilişkin bir görüş dosyaya girmiş. Dolayısıyla burada bu bilgiler çerçevesinde İsmail amcanın daha önceden kişisel verilerine erişmiş, yani İsmail amca adına Türkiye'de kayıtlı mal varlığı olduğunu bilen birileri bu yolla dolandırıcılık eylemi yaptığını düşünmekteyiz. Senedi düzenleyip hakkında icra takibine konu eden kişinin aynı benzer senet dolandırıcılığı yargılamasında mahkemeye bulunmuş olduğu beyanında aylık 40 bin lira geliri olduğunu ifade ediyor. Aylık 40 bin lira geliri olduğunu ifade eden bu kişinin bakın böylesine yüksek miktarda bir alacağı birisine borç verebilmesi için yüzlerce yıl çalışması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fefgv

Well come to the country

vatan

içişleri bakanım bu bolandırıcları seyredecekmisiniz bak geçende birinin arabasını dolandırdılar adam ikisini bir öldürdü
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik

İsrail basını Kuzey Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen güvenlik forumuna değindiği haberinde “Suriye parçalanırken İsrail, PKK/PYD ittifakını..
İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!
Dünya

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değ..
Android dünyasında taşlar yerinden oynuyor! iPhone ile dosya paylaşımı dönemi başlıyor!
Teknoloji

Android dünyasında taşlar yerinden oynuyor! iPhone ile dosya paylaşımı dönemi başlıyor!

Google, uzun süredir merakla beklenen hamleyi yaparak Apple’ın AirDrop sistemine benzer paylaşım özelliğini Android’e taşımaya hazırlanıyor...
Asgari ücret için geri sayım başladı: Asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekadan şaşırtan tahmin
Gündem

Asgari ücret için geri sayım başladı: Asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekadan şaşırtan tahmin

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık’ta toplanmadan önce hem uzmanlar hem de yapay zekâ modelleri 2026 maaş tahminlerini açıkladı. ChatGPT v..
İsrail'den suikast! Şehit oldu
Dünya

İsrail'den suikast! Şehit oldu

Kandan beslenen terör devlet İsrail, Lübnan’ın güneyinde İHA ile suikast gerçekleştirdi.
Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok
Gündem

Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok

Amedspor yöneticisi Laleş Ertuğrul Uysal, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına sert tepki göstererek partisinden ayrıldığını duyurdu. Kararın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23