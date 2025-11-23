Almanya’dan Türkiye’ye geldi, hayatının şokunu yaşadı! 200 milyon lirası buhar oldu

Almanya’da yaklaşık 40 yıl çalıştıktan sonra emekliliğini Bodrum’da geçirmeye başlayan İsmail Kurtoğlu (64), geçtiğimiz aylarda telefonuna gelen bir bildirimle hayatının şokunu yaşadı. Kurtoğlu’nun 8 Eylül’de telefonuna "İcra takibi başlatıldı" mesajı geldi. Durumu avukatlarına bildiren Kurtoğlu, Bakırköy İcra Daireleri’nde adına yürütülen işlemleri incelettiğinde, herhangi bir borcu olmadığı halde yüksek meblağlı bir senetle borçlandırıldığını öğrendi. Yapılan incelemelerde, Kurtoğlu adına 24 Haziran 2024’te 3 milyon 750 bin Euroluk, yani yaklaşık 200 milyon lira tutarında bir senet düzenlendiği tespit edildi. Bu işlem üzerine Kurtoğlu’nun tüm mal varlığına haciz, banka hesaplarına ise tedbir kararı uygulandığı belirlendi. Takibin durdurulabilmesi için mahkeme tarafından yaklaşık 40 milyon TL teminat yatırılması gerektiği, bu nedenle Kurtoğlu’nun mal varlığının halen cebri icra tehdidi altında olduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, senedin üzerindeki imzanın "çerçeve yöntemi" adı verilen teknikle, Kurtoğlu’nun bilgisi dışında başka bir evraktan taşınmış olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili adı geçen şüpheli Deniz K.’ın (41) daha önce de senet dolandırıcılığı suçlarından 6 kaydı bulunduğu, önceki bir yargılamada ise aylık gelirinin 40 bin TL olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.