Sis, İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu
Sis, etkisi altına aldığı İstanbul Boğazı'nda seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
İstanbul Boğazı çevresinde gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.
Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.
Bebek Sahili'nde ise olta balıkçıları sis altında balık tutmaya devam etti.
Sisin etkisi altına aldığı Ortaköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakış açısı...
