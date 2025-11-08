  • İSTANBUL
Sis, İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu

Sis, İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu

Sis, etkisi altına aldığı İstanbul Boğazı'nda seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Sis, İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu

İstanbul Boğazı çevresinde gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - Sis, İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.

#3
Foto - Sis, İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.

#4
Foto - Sis, İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu

Bebek Sahili'nde ise olta balıkçıları sis altında balık tutmaya devam etti.

#5
Foto - Sis, İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu

Sisin etkisi altına aldığı Ortaköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakış açısı...

