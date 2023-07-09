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Yaşam
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Sis denizi herkesi hayran bırakıyor

2023-07-09 21:23:54
Sis denizi herkesi hayran bırakıyor

Sis Dağı Yaylası, manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

#1
Foto - Sis denizi herkesi hayran bırakıyor

Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası’nın eteklerindeki oluşan sis denizi doğa severlere görsel şölen sunuyor. Zirvelerden bakıldığında deniz görüntüsü veren bulutlar muhteşem görüntüler oluşturuyor.

#2
Foto - Sis denizi herkesi hayran bırakıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir süredir etkili olan yağışlı ve bulutlu hava yaylalarda yerini güneşe bırakınca özellikle bin metrenin aşağısında kalan bölümlerde sis ve bulut denizi manzarası meydana geliyor.

#3
Foto - Sis denizi herkesi hayran bırakıyor

Karadeniz Bölgesinin sahile en yakın ve en yüksek yaylalarından olan Sis Dağı Yaylası’na ismini veren sis ve bulut yaz kış zirve ve yamaçlarından eksik olmuyor. Trabzon’un Şalpazarı ve Giresun’un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan yaylada dönem dönem oluşan sis ve bulut manzaraları seyrine doyum olmaz manzaralar oluşturuyor. O anlar doğa severler tarafından drone çekimleri ile bir çok kez kayda alınıyor.

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