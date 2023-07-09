Sis denizi herkesi hayran bırakıyor

Karadeniz Bölgesinin sahile en yakın ve en yüksek yaylalarından olan Sis Dağı Yaylası’na ismini veren sis ve bulut yaz kış zirve ve yamaçlarından eksik olmuyor. Trabzon’un Şalpazarı ve Giresun’un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan yaylada dönem dönem oluşan sis ve bulut manzaraları seyrine doyum olmaz manzaralar oluşturuyor. O anlar doğa severler tarafından drone çekimleri ile bir çok kez kayda alınıyor.