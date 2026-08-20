Sırp lider Vucic Türkiye düşmanlarına boyun eğdi: Çekildiler
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rumlardan gelen baskı sonucu ünlü şirketin çekilmesin yönünde talimat verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rumlardan gelen baskı sonucu ünlü şirketin çekilmesin yönünde talimat verdi.
Sefa Karahasan'ın haberine göre, Sırp festival şirketi EXIT’in Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne Kalesi’nde düzenlenmesi planlanan “Nexus” müzik etkinliğinden çekildiği bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan ELAM Avrupa Parlamentosu milletvekili Geadis Geadi, şirketin kısa süre içinde resmi bir özür açıklaması da yayımlayacağını belirtti.
Rum yönetimi ''Girne’nin işgal altında bir Rum toprağı olduğunu'' iddia ederek Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’e şirket festivalden çekilsin baskısı yapmıştı. Etkinliğin iptali için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyleyen Geadi süreci şöyle anlattı:
12 Ağustos’ta etkinliği ilk kez gündeme getirip kınadık. Ardından Sırbistan’ın Kıbrıs, Brüksel ve İsviçre’deki büyükelçilikleriyle temasa geçtik. Sırbistan hükümet yetkilileriyle görüştük.
Organizatörler ve hukuki danışmanlarıyla telefon konferansı düzenledik. Görüşme sırasında organizatörler özür diledi ve etkinlikten çekilme niyetlerini dile getirdi. Daha sonra beni aradılar, etkinlikten resmen çekildiklerini bildirdiler.
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