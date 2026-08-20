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Sırp lider Vucic Türkiye düşmanlarına boyun eğdi: Çekildiler

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Sırp lider Vucic Türkiye düşmanlarına boyun eğdi: Çekildiler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rumlardan gelen baskı sonucu ünlü şirketin çekilmesin yönünde talimat verdi.

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Foto - Sırp lider Vucic Türkiye düşmanlarına boyun eğdi: Çekildiler

Sefa Karahasan'ın haberine göre, Sırp festival şirketi EXIT’in Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne Kalesi’nde düzenlenmesi planlanan “Nexus” müzik etkinliğinden çekildiği bildirildi.

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Foto - Sırp lider Vucic Türkiye düşmanlarına boyun eğdi: Çekildiler

Konuyla ilgili açıklama yapan ELAM Avrupa Parlamentosu milletvekili Geadis Geadi, şirketin kısa süre içinde resmi bir özür açıklaması da yayımlayacağını belirtti.

#3
Foto - Sırp lider Vucic Türkiye düşmanlarına boyun eğdi: Çekildiler

Rum yönetimi ''Girne’nin işgal altında bir Rum toprağı olduğunu'' iddia ederek Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’e şirket festivalden çekilsin baskısı yapmıştı. Etkinliğin iptali için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyleyen Geadi süreci şöyle anlattı:

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Foto - Sırp lider Vucic Türkiye düşmanlarına boyun eğdi: Çekildiler

12 Ağustos’ta etkinliği ilk kez gündeme getirip kınadık. Ardından Sırbistan’ın Kıbrıs, Brüksel ve İsviçre’deki büyükelçilikleriyle temasa geçtik. Sırbistan hükümet yetkilileriyle görüştük.

#5
Foto - Sırp lider Vucic Türkiye düşmanlarına boyun eğdi: Çekildiler

Organizatörler ve hukuki danışmanlarıyla telefon konferansı düzenledik. Görüşme sırasında organizatörler özür diledi ve etkinlikten çekilme niyetlerini dile getirdi. Daha sonra beni aradılar, etkinlikten resmen çekildiklerini bildirdiler.

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