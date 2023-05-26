Şırnak'tan müthiş petrol haberi

Şu ana kadar yapılan sondaj çalışmaların tamamında petrol çıktığını kaydeden Vali Bilgin, bazı kuyularda bin 500, bazı kuyularda 2 bin varil şeklinde çıktığını dile getirdi. İki üretim sahası olduğuna değinen Vali Bilgin, "Biri Akçay Esma Çevik, diğeri Gabar Aybüke Yalçın sahaları. Aybüke Yalçın Gabar Sahası'ndaki keşfimiz 1 milyar varil. Bu da çok büyük bir rakam. Bugünkü rakamlar ile birlikte 80 milyar dolar. Esma Çevik Sahası'nda ise 12 milyar dolarlık bir petrol keşfiydi. Yalnız o revize edildi. 16 milyar dolarlık bir keşif oldu. Kısaca birisi 200 milyon varil, birisi 1 milyar varil. Her iki sahamızda şu anda günlük 12 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Ancak yıl sonunda 20 bin varile çıkacak. Ama 2 yıl içerisinde sadece Aybüke Yalçın Sahası 100 bin varil üretimi olacak. 100 bin varili hesapladığımızda rakamsal değerine de baktığımızda günlük 8 milyon dolar oluyor. Bu da çok büyük bir rakam” şeklinde konuştu.