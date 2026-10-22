Aivo Orav sebebini açıklayarak duyurdu: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Orav, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanabilecek barışın adil ve kalıcı olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu saldırganın ödüllendirilmemesi ve hesap verme mecburiyeti bulunması gerektiği anlamına geliyor. Çünkü saldırgan bu kez ödüllendirilirse, yalnızca Avrupa'da değil, tüm dünyada güvenlik mimarisi büyük bir tehdit altına girecek." diye konuştu. Ticaret alanında ise Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin çok büyük bir başarı olduğunu hatırlatan Orav, Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 2025'te 218 milyar avro olduğunu söyledi. Orav, bağlantısallık alanında ise Türkiye'nin konumunun kesinlikle önemli olduğuna dikkati çekerek, iki kıta arasında bulunan bu koridorun ulaşım, enerji ve dijital alanlar açısından önem taşıdığını ve bu bağlantının daha hızlı, yeşil ve sağlam olması gerektiğini belirtti.