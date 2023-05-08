Sırbistan’da halk sokağa indi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da geçen hafta düzenlenen iki silahlı saldırının ardından binlerce kişi sokağa indi. Muhalefetin çağrısı üzerine “Sırbistan şiddete karşı” sloganıyla düzenlenen protestoya 50 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler, açık alanda şiddete teşvikin durdurulması, şiddet içerikli programların yayından kaldırılması, Sırbistan Radyo ve Televizyonu’nun (RTS) yönetimi ve Sırbistan’da hangi kanalların yayınlayacağını belirleyen denetleme kurulunun istifasını talep etti. Geçen hafta 17 kişinin hayatını kaybettiği toplu saldırıların sorumlusunun İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ile Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı Aleksandar Vulin olduğuna işaret eden göstericiler, sorumlu bakan ve üst düzey yöneticileri istifaya çağırdı. Belgrad’ın yanı sıra Novi Sad şehrinde de “Her şey durmalı” sloganıyla gösteri düzenlendi.