Sır gibi saklanıyor! Türkiye'nin orada 6 bin ton altını var

Öncelikle 2023 altın talebi nedeniyle ciroların yükseldiği bir yıl oldu. Savaşlar, krizler ve enflasyon likit olma, güvende olma ihtiyacını doğurdu. Böylelikle altına talep arttı. Bugün de böyle. İnsanlar daha likit yatırımlara yöneliyor. İnsanlar talep ettiği için de altın fiyatları çıkışını sürdürüyor. Elbette altına talepte “güven” de en önemli unsurların başında. Biz de şirket olarak yıllardır güven anlamında çok önemli adımlar attık. İAR olarak Türkiye’de ilk kez gram altın çıkararak altının standartlaşması ve finansal sisteme dahil edilmesi konusunda ilk adımı 2011’de attık. 18 ayar veya 22 ayar gibi altınların finansal sisteme dahil olması mümkün değildi. Çünkü bankacılık sistemine girebilmek için uluslararası bir standart gerekiyordu. 24 ayar standart kalitede küçük ölçeklerde gram altın olarak üretme fikri bu doğrultuda hayata geçirildi. Gram altını ilk kez ortaya çıkaran şirketiz.