Sır gibi saklanıyor! Türkiye'nin orada 6 bin ton altını var

2023 yılı gerek tüm dünyada gerekse ülkemizde yaşanan jeopolitik ve finansal gelişmeler ve bunların sektöre etkileri sonucunda bizim global pazarda yerimizi korumak için çok ciddi uğraş verdiğimiz bir yıldı. O yüzden de 2023 yılında yaptığımız çalışmaların sonuçlarını aldık diyebilirim. Sadece yurt içi değil, yurt dışında da önemli adımlar attık. Geçen yıl İstanbul Altın Rafinerisi ve Gramaltın şirketlerimiz toplam 2,5 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdi. İSO tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde geçen yıl verilerine göre İstanbul Altın Rafinerisi 143 milyar TL üretimden satışla dördüncü sıradaki yerini korudu. Gramaltın grup şirketimiz ise yaklaşık 90 milyar TL ile 44’üncü basamaktan dokuzuncu sıraya yükseldi. 2022’de de dördüncü sırada yer alan İAR, geçen yıl yerini korumayı başarırken, Gramaltın şirketimiz ise ciddi bir başarı elde etti.