Sinop'ta kalkan balığının kilosu düştü

Ünlü, "Kalkan balığı kilosu 700-800 liradan satılırken ramazan ayının etkisiyle kilosu 400 liraya kadar düştü. Bu sezon kısa süreli de olsa kalkan balığı bol olacak gibi. İşaretler onu gösteriyor. Ancak balık yasağı başlayacağından balığı ve denizi de kollamamız lazım." ifadelerini kullandı.