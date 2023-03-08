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Hayat-Aktüel
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Sinop’ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

2023-03-08 21:11:36
Sinop’ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Sinop’ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

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Foto - Sinop’ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Sinop’ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı. B.Ö. idaresindeki öğrenci servisi, Boyabat-Durağan kara yolu Çarşak köyü yol ayrımında karşı yönden gelen E.D.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

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Foto - Sinop’ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralanan servis sürücüsü ile otomobildeki S.E ‘nin yanı sıra servisteki öğrenciler E.A, R.A, Z.Y, N.A, A.K, Ş.E, E.E, S.E. ve I.M. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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