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Sınırda tünel bulundu! Ucu Suriye'de bakın nereye çıktı

2021-04-10 11:56:03
Sınırda tünel bulundu! Ucu Suriye'de bakın nereye çıktı

Milli Savunma Bakanlığınca Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan Hudut Kartalları’nın arama-tarama faaliyetleri esnasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit edildiği duyuruldu.

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Foto - Ayrıca, tünel aracılığıyla Türkiye’ye sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı.

Ayrıca, tünel aracılığıyla Türkiye’ye sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı.

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Foto - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Mehmetçikleri dikkati sayesinde bir ucu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde diğer ucu ise Suriye'deki Atme çatın kentindeki bir eve çıkan yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildiği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Mehmetçikleri dikkati sayesinde bir ucu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde diğer ucu ise Suriye'deki Atme çatın kentindeki bir eve çıkan yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildiği aktarıldı.

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Foto - MSB tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: * Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor. * Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti. Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. * Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: * Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor. * Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti. Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. * Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hale getirildi.

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