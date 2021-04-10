Sınırda tünel bulundu! Ucu Suriye'de bakın nereye çıktı

MSB tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: * Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor. * Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti. Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. * Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hale getirildi.