Sindirim sistemini motor gibi çalıştırıyor! Günde 3 tane yemeniz yeterli

Sağlıklı beslenme periyodunuza ilave edeceğiniz kuru erik, kemiklerin çok daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlarken aynı zamanda içeriğinde bulunan lifler sayesinde kalp sağlığını da koruma altına almaktadır. Antioksidan açısından güçlü gıda olan erik vitamin, mineral ve potasyum miktarının yüksek olması dolayısıyla kan basıncının düşmesine yardımcı olmaktadır. Yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olan kuru erik, kişinin beyin sağlığını da koruma altına almaktadır. Sindirim sağlığını büyük ölçüde destekleyen yapıda olan kuru erik, yavaşlayan bağırsakları sağlıklı şekilde çalıştırmaya katkı sağlamaktadır.