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Yaşam
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Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

2023-09-25 15:29:58
Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

Adana’da sincapların meşe palamudu keyfi ilginç görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde evin önündeki ağaca yuva yapan sincap görenlerin ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

Torosdağı eteklerinde bulunan orman köyünün sakinleri ile iç içe yaşayan ve meşe, ceviz ve sedir ağaçları arasında doğanın keyfini çıkaran kızıl sincaplar ilginç görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

Meşe palamutlarını yiyerek karınlarını doyuran sincaplar, köylülerle içe içe yaşıyor.

#4
Foto - Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

Bir kızıl sincabın meşe palamudunun kabuğunu çıkararak yediği anlar ise kameralara yansıdı.

#5
Foto - Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

#6
Foto - Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

#7
Foto - Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

#8
Foto - Sincabın meşe palamudu keyfi görüntülendi

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