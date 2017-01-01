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Sincabın doğum yaptığı anlar kameraya yansıdı

  • Vahşi doğanın en sevimli ve en hareketli canlılarından olan sincaplar, buldukları bir ağaç kavuğunda tek başına doğum yapar. Doğa belgeselcileri de bir sincabın yuvasına yerleştirdikleri kamerayla sincabın doğum yaptığı anları görüntüledi.

  • Kış mevsiminde üremeye başlayan sincaplar yuvalarının içine küçük dallar ve yosunlar yerleştirirler.

  • Mart ayı ise doğum için en doğru zamanlardandır.

  • Sincaplar için doğum sırasında en çok ihtiyaçları olduğu şey, tok bir mide ve rahat bir yataktır.

  • Ancak sevimli canlılar için doğum yapacakları doğru pozisyonu bulmak oldukça zorlu bir süreçtir.

  • Ağaçtaki bir oyukta doğum sıkıntısıyla döndükçe döner. Doğum anı gelen ve yavrularını dünyaya getirmek için yuvasına dönen bir sincabın doğum yaptığı anlar, kameralara böyle yansıdı.

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