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Yaşam
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Şimşekler geceyi aydınlattı

2024-05-19 01:35:30
Şimşekler geceyi aydınlattı

Sağanak yağışın etkili olduğu Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı.

#1
Foto - Şimşekler geceyi aydınlattı

Batman'da gecenin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

#2
Foto - Şimşekler geceyi aydınlattı

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından sağanak, kentte etkili olmaya başladı.

#3
Foto - Şimşekler geceyi aydınlattı

Şiddetli yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

#4
Foto - Şimşekler geceyi aydınlattı

Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

#5
Foto - Şimşekler geceyi aydınlattı

Geceyi aydınlatan şimşekler, Batıraman bölgesinde eşsiz bir görüntü ortaya çıkartırken, geceyi gündüze çeviren şimşekler, kartpostallık görüntü oluşturdu.

#6
Foto - Şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: İHA

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