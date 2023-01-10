Şimdi ne olacak? Hububat rekoltesinde büyük tehlike

Geçmiş yıllara göre daha sıkıntılı bir hububat sezonu başladığını aktaran Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Konya Ovası hem ekim alanı hem ürün çeşitliliği açısından bildiğimiz ülkemizin en önemli tarım bölgesi. Bu yıl geçmiş yıllara göre daha sıkıntılı bir hububat sezonu başladı. Özellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında beklenen yağışlar düşmedi maalesef. Tabii bir önceki yıl yani 2020 yılında da ciddi bir kuraklık yaşanmış. 2021’de özellikle Aralık ayında başlayan yağışlı kış dönemi geçirdik ve 2022 gayet verimli geçti. Sezon olarak 2022’nin ekim sezonları özellikle Ekim, Kasım ve Aralık'ta geçen yıla göre yağış miktarları çok ciddi miktarda düştü ve şu anda Ocak ayının ortasındayız, kar yüzü görmedik, yağmur da yağmadı.