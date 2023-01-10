Şimdi ne olacak? Hububat rekoltesinde büyük tehlike

Ekim periyodunu geciktiren çiftçilere seslenen Soylu, “Fırsat bulup ekim yapamamış olan çiftçilerimiz de bu dönemlerde yine toprak çok ağır değil, ekinlerini özellikle buğday ve arpa ekimlerini öteleyen çiftçilerimiz ekimlerini yapabilir. En azından bundan sonra yağacak yağmur ve kar yağışı ile beraber ilkbaharda bu atılan tohumlar da sağlıklı bir çıkış sağlayacaktır. Baktığımız zaman geçen yıl özellikle Kasım ayının sonunda başlayan çok güzel bir yağışlı periyotlardaydı ama bu yıl hem Kasım’da yağmadı hem Aralık ayında yağmadı hem Ocak ayının ortasına geldik bu dönemde yağmadı. Bu dönem ciddi anlamda gerideyiz diyebiliriz. İnşallah bundan sonra yağacak yağışlar ekili alanlarda bitki gelişimine kısmen katkı ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak" diye konuştu.