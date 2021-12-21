Şimdi doları fırsat bilenlerde! Kurdaki düşüş sonrası indirim beklentisi

Telefonun yanında bilgisayar zamları da dikkat çekti. Dolar artışında bilgisayarlar fiyatlarında da yüzde 20'lerde artış oldu. Zamlarıyla en çok dikkat çeken bir diğer ürün kalemi de beyaz eşyalar oldu. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, küçük ev aletleri ve klima gibi ürünler yüzde 27'lerde zam oranlarına ulaştı. Doların yükselmesini fırsat bilen bazı tekstil firmaları yüzde 40 zam ile satış yapmaya başladı. 100 TL'ye alınan ürün bir gün de 140 TL'ye satılmaya başladı. Kurun olağan üstü artışını bahane eden firmalar yaşanan kur düşüşünde sessizliklerini koruyorlar.