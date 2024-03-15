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Dünya
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Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

2024-03-15 13:11:46
Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

Şili’nin Valparaiso bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 20 ev küle döndü.

#1
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

Şili’nin merkezindeki Valparaiso bölgesinde çarşamba akşamı çıkan orman yangınları, evlere sıçradı.

#2
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) kırmızı uyarı verirken, bazı bölgeler tahliye edildi.

#3
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

Yetkililer bir evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

#4
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise yaptığı açıklamada, bölgedeki yangında 20 evin küle döndüğünü ifade etti.

#5
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

Öte yandan, Valparaiso'da Şubat ayı başlarında çıkan orman yangınlarında 134 kişi hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla ev yıkılmıştı.

#6
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#7
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#8
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#9
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#10
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#11
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#12
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#13
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#14
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#15
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

#16
Foto - Şili’deki orman yangınında evler küle döndü

İşte Şili'deki yangından görüntüler...

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