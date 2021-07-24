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Yaşam
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Şile'de panik anları! Hortum böyle görüntülendi

2021-07-24 17:57:47
Şile'de panik anları! Hortum böyle görüntülendi

Şile açıklarında çıkan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

#1
Foto - Şile açıklarında akşam saatlerinde hortum çıktı.

Şile açıklarında akşam saatlerinde hortum çıktı.

#2
Foto - Denizde oluşan ve bir süre ilerleyen hortum, vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Denizde oluşan ve bir süre ilerleyen hortum, vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

#3
Foto - İşte denizde çıkan hortum...

İşte denizde çıkan hortum...

#4
Foto - İşte denizde çıkan hortum...

İşte denizde çıkan hortum...

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