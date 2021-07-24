2021-07-24 17:57:47 Şile'de panik anları! Hortum böyle görüntülendi
Şile açıklarında çıkan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şile açıklarında çıkan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şile açıklarında akşam saatlerinde hortum çıktı.
Denizde oluşan ve bir süre ilerleyen hortum, vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
İşte denizde çıkan hortum...
İşte denizde çıkan hortum...
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