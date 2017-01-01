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Şile ve Karaburun sahilinde dev dalgalar

  • Karadeniz''deki fırtınayla oluşan dev dalgalar Karaburun ve Şile’de kıyıyı dövüyor.

  • Karadeniz'de oluşan karalara vuran dev dalgalar, Şile'de zaman zaman balıkçı barınağını da aşarak balıkçı limanının içine kadar taştı.

  • Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle balıkçılar da ava çıkmadı.

  • Teknelerde kalan personel şiddetli rüzgâra rağmen balık ağlarının bakımı, akaryakıt ikmali, genel tekne bakımı yaptı.

  • Arnavutköy'e bağlı Karaburu'nda da yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü.

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